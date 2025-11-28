Estos son los nominados a Deportista del Año 2025; Natalia Linares, entre las favoritas

La gala del Deportista del Año 2025 galardonará al atleta colombiano más destacado de la temporada en la categoría mayores, juvenil y paralímpica. Además, reconocerá la labor de entrenador del año, dirigente del año y equipo del año.

Por otra parte, se entregarán 3 reconocimientos especiales, como lo son: el premio Guillermo Cano al juego limpio, el premio vida y obra, así como un homenaje adicional. A su vez, el público podrá escoger al más votado por Internet.

El evento se llevará a cabo el próximo lunes primero de diciembre de 2025 a las 11:00 de la mañana en Bogotá.



Nominados, Deportista del Año 2025 ‘El Espectador’

⦁ Categoría mayores

- Natalia Linares (atletismo)

- Sebastián Muñoz (golf)

- Gabriela Rueda (patinaje de velocidad)

- María Fernanda Timms (patinaje de velocidad)

- Juan Jacobo Mantilla (patinaje de velocidad)

- Luis Díaz (fútbol)

- Mayra Ramírez (fútbol)

- Valeria Arboleda (boxeo)

- Ángel Barajas (gimnasia artística)

- Jeison López (levantamiento de pesas)

⦁ Categoría juvenil

- Kollin Castro (patinaje de velocidad)

- Tomás Restrepo (golf)

- Camilo Vergara (gimnasia artística)

- Nicole Mancilla (futsal)

- Stefany Cuadrado (ciclismo de pista)

- Nicolás Olivera (ciclismo de pista)

- José Éber González (levantamiento de pesas)

- Sebastián Olivares (levantamiento de pesas)

- Sebastián Montoya (automovilismo)

- Isabella Bedoya (natación)

⦁ Categoría paralímpica

- Angélica Bernal (tenis en silla de ruedas)

- Angie Nicoll Mejía (paratletismo)

- José Gregorio Lemos (paratletismo)

- Karen Palomeque (paratletismo)

- Mayerli Buitrago (paratletismo)

- Francisco Sanclemente (paratletismo)

- Carlos Daniel Serrano (paranatación)

- Nelson Crispín (paranatación)

- Carolina Munévar (paraciclismo)

- Selección Colombia masculina (baloncesto en silla)

⦁ Equipos

- Selección Colombia Femenina de fútbol

- Selección Colombia Femenina de baloncesto

- Selección Colombia de patinaje

- Selección Colombia Sub-20 masculina de fútbol

- Deportivo Cali Femenino (fútbol)

⦁ Entrenadores

- Elías del Valle (Selección Colombia de patinaje)

- Martín Suárez (entrenador de Natalia Linares, atletismo)

- Luis Arrieta (Selección Colombia, pesas)

- César Torres (Selección Colombia Sub-20 masculina, fútbol)

⦁ Dirigentes

- Alberto Herrera (Federación Colombiana de Patinaje)

- William Peña (Federación Colombiana, pesas)

- Jorge Soto (Federación Colombiana de Natación)

- Ramón Jesurún (Federación Colombiana de Fútbol)

⦁ Premios especiales- Vida y obra

- Juego limpio ‘Guillermo Cano’

- Homenaje



Día y hora, premiación Deportista del Año 2025 ‘El Espectador’

- Fecha: primero de diciembre de 2025

- Hora: 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

- Lugar: Bogotá