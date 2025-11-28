Síguenos en:
Gol Caracol  / Más Deportes  / Estos son los nominados a Deportista del Año 2025; Natalia Linares, entre las favoritas

Estos son los nominados a Deportista del Año 2025; Natalia Linares, entre las favoritas

La ceremonia de premiación, organizada todos los años por el diario El Espectador, llega a su versión 65, en la que serán exaltadas varias categorías.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 28 de nov, 2025
Natalia Linares, nominada a Deportista del Año por bronce en Mundial de Atletismo.
Natalia Linares, principal nominada a Deportista del Año 2025.
AFP

