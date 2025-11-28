Estos son los nominados a Deportista del Año 2025; Natalia Linares, entre las favoritas

Publicidad
La gala del Deportista del Año 2025 galardonará al atleta colombiano más destacado de la temporada en la categoría mayores, juvenil y paralímpica. Además, reconocerá la labor de entrenador del año, dirigente del año y equipo del año.
Por otra parte, se entregarán 3 reconocimientos especiales, como lo son: el premio Guillermo Cano al juego limpio, el premio vida y obra, así como un homenaje adicional. A su vez, el público podrá escoger al más votado por Internet.
El evento se llevará a cabo el próximo lunes primero de diciembre de 2025 a las 11:00 de la mañana en Bogotá.
⦁ Categoría mayores
- Natalia Linares (atletismo)
- Sebastián Muñoz (golf)
- Gabriela Rueda (patinaje de velocidad)
- María Fernanda Timms (patinaje de velocidad)
- Juan Jacobo Mantilla (patinaje de velocidad)
- Luis Díaz (fútbol)
- Mayra Ramírez (fútbol)
- Valeria Arboleda (boxeo)
- Ángel Barajas (gimnasia artística)
- Jeison López (levantamiento de pesas)
⦁ Categoría juvenil
- Kollin Castro (patinaje de velocidad)
- Tomás Restrepo (golf)
- Camilo Vergara (gimnasia artística)
- Nicole Mancilla (futsal)
- Stefany Cuadrado (ciclismo de pista)
- Nicolás Olivera (ciclismo de pista)
- José Éber González (levantamiento de pesas)
- Sebastián Olivares (levantamiento de pesas)
- Sebastián Montoya (automovilismo)
- Isabella Bedoya (natación)
⦁ Categoría paralímpica
- Angélica Bernal (tenis en silla de ruedas)
- Angie Nicoll Mejía (paratletismo)
- José Gregorio Lemos (paratletismo)
- Karen Palomeque (paratletismo)
- Mayerli Buitrago (paratletismo)
- Francisco Sanclemente (paratletismo)
- Carlos Daniel Serrano (paranatación)
- Nelson Crispín (paranatación)
- Carolina Munévar (paraciclismo)
- Selección Colombia masculina (baloncesto en silla)
⦁ Equipos
- Selección Colombia Femenina de fútbol
- Selección Colombia Femenina de baloncesto
- Selección Colombia de patinaje
- Selección Colombia Sub-20 masculina de fútbol
- Deportivo Cali Femenino (fútbol)
⦁ Entrenadores
- Elías del Valle (Selección Colombia de patinaje)
- Martín Suárez (entrenador de Natalia Linares, atletismo)
- Luis Arrieta (Selección Colombia, pesas)
- César Torres (Selección Colombia Sub-20 masculina, fútbol)
⦁ Dirigentes
- Alberto Herrera (Federación Colombiana de Patinaje)
- William Peña (Federación Colombiana, pesas)
- Jorge Soto (Federación Colombiana de Natación)
- Ramón Jesurún (Federación Colombiana de Fútbol)
⦁ Premios especiales- Vida y obra
- Juego limpio ‘Guillermo Cano’
- Homenaje
- Fecha: primero de diciembre de 2025
- Hora: 11:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Lugar: Bogotá