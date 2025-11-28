Después de haber firmado un buen arranque en la Liga de Naciones femenina, con dos victorias consecutivas, la Selección Colombia saltó a la cancha del estadio Hernando Siles, en busca de llevarse los tres puntos frente a Bolivia. Sin embargo, el equipo local tuvo otros planes y abrió el marcador con Sonia Turihuano. Fue un 'baldado de agua fría' para la 'tricolor'.

En el primer tiempo, las mejores opciones fueron para el equipo 'cafetero', pero la mala definición impidió que inflaran las redes. Y como dice el argot del fútbol: "el que no los hace, los ve hacer". Cuando recién iniciaba la parte complementaria, el conjunto colombiano falló en defensa, regaló el esférico y, con un remate de media distancia, Sonia Turihuano marcó el 1-0.

Acción de juego entre Bolivia y Colombia en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. X de @CONMEBOL

Vea el golazo de Sonia Turihuano, con Bolivia vs. Selección Colombia, en Liga de Naciones femenina

🇧🇴 sorprende a 🇨🇴 con soberbio golazo ⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/CWERdGwxt8 — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) November 28, 2025