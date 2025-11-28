Síguenos en:
Vea el golazo de Sonia Turihuano, con Bolivia vs. Selección Colombia, en Liga de Naciones femenina

Cuando recién empezaba el segundo tiempo y aprovechando una mala salida de la 'tricolor', la jugadora boliviana marcó un buen gol en la Liga de Naciones femenina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
