Sube a 3 la lista de equipos de la A que quieren mudarse a Cartagena; alcalde lo confirmó

Luego de que se informara que la alcaldía de la ‘Heroica’ no patrocinará al Real Cartagena en 2026 debido al rompimiento de relaciones entre las partes, las autoridades de esa capital iniciaron negociaciones para llevar a esa sede a una escuadra de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.

De hecho, el esfuerzo es conjunto entre Alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar, que frente a los intentos fallidos de que el Real suba a la A, optaron por buscar un club de la Liga Betplay que esté dispuesto a mudarse al ‘Corralito de Piedra’ y ser local en el estadio Jaime Morón León, al menos en 2026.

Bajo esa luz, se conocieron los nombres de los 2 primeros elencos que mostraron su interés por ir a la ciudad caribeña, como lo son: Águilas Doradas, actualmente en Rionegro (Antioquia), y Fortaleza, de Bogotá.

De hecho, el alcalde Dumek Turbay reconoció que adelanta en diálogos con los directivos en cuestión, al punto de que se conoció que ya habría reuniones presenciales programadas para celebrase en Cartagena.



Sin embargo, el grupo de oncenos que quieren instalar en la capital bolivarense se acrecentó debido a que la oferta económica que se está haciendo desde la ‘Heroica’ es insuperable, según el mandatario.



Ya son 3 los equipos de la A que quieres se locales en Cartagena

A la lista encabezada por Águilas Doradas y Fortaleza ahora se sumó Boyacá Chicó, que actúa en Tunja (Boyacá).

Así lo señaló en sus redes sociales el periodista local Rafael Guerra: “3 son los equipos que quieren venir a Cartagena, se habla de Fortaleza, Chicó y Águilas Doradas”.

Al respecto, el propio alcalde de la ciudad señaló que avanza en las negociaciones: “Estoy haciendo la conversación porque son 3 equipos del fútbol profesional colombiano los que ven con buenos ojos hacer en 2026 su localía en Cartagena… Se tiene que definir la semana entrante”.

Y aunque no dio nombres, sus pistas fueron claras: “No es Junior, Medellín, Nacional, Cali, América, Santa Fe, Millonarios, Bucaramanga ni Pereira… Tengo gran comunicación con el dueño de Águilas, pero hay otras opciones también”.

Y aclaró que el dinero ofrecido es tentador: “La oferta económica nuestra, incluyendo a la Gobernación de Bolívar, no la supera nadie en Colombia”.

Por último, indicó que el Real, como anfitrión de la plaza debe dar su aval: “Tenemos que hablar con el Real Cartagena para notificarlo de que vamos a proceder a eso y que no nos ponga problema… Al Real le seguiremos ofreciendo el estadio para su actividad porque en 2026 no vamos a estar con el equipo”.

