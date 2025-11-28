Kevin Serna: "Me marcó mucho en Selección Colombia Luis Díaz y James Rodríguez, son muy humildes"

Kevin Serna volvió a inflar las redes en el Brasileirao con Fluminense. Esta vez, el extremo payanés cerró la goleada de su equipo 6-0 sobre Sao Paulo el jueves anterior, y a raíz de su buena actuación, fue uno de los invitados en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

El futbolista con proceso en la Selección Colombia no solo se refirió a su actualidad con el 'Flu' y sus objetivos, también habló de Jhon Arias y su partida del club, que según contó Serna, dejó un vacío. Además de que en su paso por la 'tricolor' le marcó mucho compartir con estrellas que veía por la televisión como Luis Díaz y James Rodríguez, a quien los definió como humildes.

"Sí, gracias a Dios que se dio un importante resultado y eso nos ayuda para llegar a lo último, a la final del campeonato, que es lo que todos queremos, poder levantar en la Copa el trofeo, vamos ahí trabajando", comenzó diciendo Serna a la mesa de periodistas liderado por Javier Hernández Bonnet.

Y es que Fluminense demostró buen fútbol ofensivo frente al 'tricolor paulista'. "Sí, la verdad, uno plantea otro tipo de juegos. Aquí en Brasil los partidos son muy cerrados, ese marcador es muy elevado para la complejidad que tienen todos los juegos. Lo buenos fue que abrimos el marcador muy rápido y no le bajamos. Aprovechamos los espacios que nos regalaron y por eso creo que el marcador así. Con el 'profe' Zubeldía eso nos ha caracterizado, en casa tratamos de hacernos fuertes y por ahí el 'profe' siempre nos dice que hay que seguir, siempre con orden".



Kevin Serna, jugador colombiano de Fluminense, en un partido del Brasileirao AFP

Otras declaraciones de Kevin Serna

- ¿Tras la partida de Jhon Arias, le han dado otra función en el Fluminense?

"La verdad desde que salió Jhon, sabíamos lo que significaba para nosotros, Fluminense, la importancia que tenía aquí en el equipo; sabíamos que era una pieza fundamental. Yo creo que por ahí, como las cámaras se enfocan en un jugador en específico, porque son los llamados en cada partido, los que tienen esa responsabilidad de ser figuras y más de lo que Jhon ha demostrado. Yo creo que por ahí uno a veces pasaba desaparcibido por ahí, pero nada uno viene trabajando para esperar el momento y para ayudar al equipo, que es importante. Por ahí las cosas están saliendo mejor y estamos trabajando para ayudar al equipo que desde la salida de Jhon siempre dejó un vacío, gracias a Dios las cosas se dan dando para el club y a nivel personal".

- Estar en el radar de la Selección Colombia

"Claro, uno como jugador siempre quiere representar a su país y para hacer eso hay que seguir trabajando, lograr buenos números para ser observado. A nivel personal estoy trabajando de la mejor manera para seguir esperando el llamado otra vez, fue muy lindo cuando se me dio la oportunidad, estamos trabajando".

- ¿Qué le dejó ese paso inicial por Selección Colombia?

"Muy agradecido con Dios y la vida con esta oportunidad que me permitió vivir. Uno de chico siempre sueña representar a su país, vestir la camiseta de su país, esa experiencia fue muy significativa, pude conocer a varias estrellas que uno veía en televisión y soñaba con jugar algún día con ellos, saber la calidad de seres humanos que son. Me marcó mucho, son personas muy humildes, por eso es que han ganado muchas cosas, me hicieron sentir como uno más".

- ¿Ha hablado con Jhon Arias de su periplo en la Premier League?

"No es fácil salir de un lugar donde ya estabas aquí consolidado y ganado todo, ya era muy referente en Brasil. Llegas a otro país donde empiezas de cero porque te toca ganar ese lugar allá, en Inglaterra el fútbol es muy físico; intenso. Pero yo sé que con las características que tiene, el gran talento y el excelente ser humano, se va acoplar. Las cosas no se le están dando de la mejor manera, pero ya va a despegar, un poquito de calma".

Kevin Serna en su debut con la camiseta de la Selección Colombia AFP

- ¿ A qué rival le gustaría enfrentar si estuviera con la Selección Colombia en el Mundial 2026?

"Sería lindo, grandes selecciones quisiera uno, mi ídolo siempre ha sido Cristiano Ronaldo, Portugal, Francia sería buen partido, grandes potencias. Igual la que sea, la selección va a salir a demostrar, está en un gran nivel y los jugadores que están se le puede luchar a cualquier selección".