Gabriela Rodríguez celebró con Selección Colombia en Liga de Naciones femenina: gol contra Bolivia

La Selección Colombia sufrió más de la cuenta contra Bolivia. Este viernes 28 de noviembre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones femenina, se vio abajo en el marcador, desde el minuto 46, tras un golazo de Sonia Turihuano. Desde ese momento, remó contra la corriente, enfrentándose a un rival que se encerró y apeló a una postura defensiva para aguantar esa ventaja.

Por eso, la pelota quieta fue fundamental y se convirtió en la única vía que encontró para empatar el compromiso. Cuando transcurría el 75', Marcela Restrepo se hizo cargo y envió un centro preciso al área chica, donde Gabriela Rodríguez sorprendió a la defensa rival y empujó el esférico, para el 1-1, que llenaba de ilusión para intentar dar vuelta al encuentro.

Alineación titular de la Selección Colombia contra Bolivia, por la Liga de Naciones femenina AFP

Vea el gol de Gabriela Rodríguez, con Selección Colombia vs. Bolivia, en Liga de Naciones femenina

Cayó el empate de 🇨🇴 pic.twitter.com/xH9qYzMqwe — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) November 28, 2025