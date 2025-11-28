Gabriela Rodríguez celebró con Selección Colombia en Liga de Naciones femenina: gol contra Bolivia

Publicidad
La Selección Colombia sufrió más de la cuenta contra Bolivia. Este viernes 28 de noviembre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones femenina, se vio abajo en el marcador, desde el minuto 46, tras un golazo de Sonia Turihuano. Desde ese momento, remó contra la corriente, enfrentándose a un rival que se encerró y apeló a una postura defensiva para aguantar esa ventaja.
Por eso, la pelota quieta fue fundamental y se convirtió en la única vía que encontró para empatar el compromiso. Cuando transcurría el 75', Marcela Restrepo se hizo cargo y envió un centro preciso al área chica, donde Gabriela Rodríguez sorprendió a la defensa rival y empujó el esférico, para el 1-1, que llenaba de ilusión para intentar dar vuelta al encuentro.
Cayó el empate de 🇨🇴 pic.twitter.com/xH9qYzMqwe— La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) November 28, 2025
