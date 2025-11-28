Síguenos en:
Gabriela Rodríguez celebró con Selección Colombia en Liga de Naciones femenina: gol contra Bolivia

Gabriela Rodríguez celebró con Selección Colombia en Liga de Naciones femenina: gol contra Bolivia

Cuando el panorama se le complicaba a la Selección Colombia, en el estadio Hernando Siles, la mediocampista apareció para inflar las redes y poner el 1-1.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Gabriela Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, anotó contra Bolivia, en la Liga de Naciones femenina
Getty Images

