Francisco Álvarez; de hacer historia en Rally Dakar, a encontrar paz encima de la bicicleta

Personalidades del fútbol como los entrenadores Lionel Scaloni o Luis Enrique han destacado que el ciclismo se ha convertido en una terapia para ellos y un ‘escape’ en la rutina de sus deportes. Además, han coincidido con que esta disciplina les ha traído nuevos aprendizajes.

En Caracol Sports, encontramos un atleta que también ha encontrado en la bicicleta un refugio para entrenar pero también para relajarse de la adrenalina que vive en su rutina. Se trata de Francisco Álvarez, motociclista de off-road que participó en el Rally Dakar 2025 y consiguió un histórico resultado al acabar en la casilla 50 de la general.

“Yo soy corredor de moto profesional, pero hoy en día he corrido tanto moto que creo que la bicicleta está a la par en diversión. Para mí todo lo que esté en dos ruedas es algo divertido”, fueron las palabras iniciales que dejó el antioqueño, en exclusiva con nosotros.

“Antes de montar en moto, todos tenemos que ser ciclistas. Todos empezamos a montar en bicicleta antes de montar en moto. Me dieron mi primera bicicleta a los tres años y monté en bicicleta un año y ahí sí ya me regalaron mi moto y durante toda mi trayectoria de motociclista, las bicicletas han estado presentes por una razón o la otra”, agregó.

“En un principio estuvieron metidas porque es el mejor complemento de entrenamiento para un motociclista, para hacer ejercicio cardiovascular y después con las bicicletas asistidas simplemente se volvieron como mi terapia para desconectarme un poco”, dijo Francisco, en medio del lanzamiento de la nueva bicicleta asistida Levo IV de Specialized.

Más declaraciones de Francisco Álvarez

¿El ciclismo le da paz?

“De ese mundo de las motos, de tener que competir, sino simplemente poder salir a explorar en mi bicicleta en un ambiente completamente callado, sin el sonido de la moto, sin muchas cosas que hacían una experiencia muy parecida, pero muy diferente a la vez y muy divertida como para relajarme”.

¿Ha servido en sus entrenamientos?

“La verdad es impresionante, durante todo mi entrenamiento para el Dakar monté muchísimo en bicicleta, hice todo mi ejercicio cardiovascular encima de una bicicleta de ruta y también me apoyé en mi bicicleta asistida. Cuando montaba en esa bicicleta sentía que no solamente estaba entrenando, sino que también estaba despejando un poco mi cabeza de todas las reuniones para conseguir los patrocinios, de todos los entrenamientos en la moto que tenían que ser súper guiados, no exigentes, sino muy cuadriculados”.

¿Cómo son sus cargas de entrenamiento con la bicicleta?

“Depende mucho del momento, por lo general hago mucho rodillo en la bicicleta de ruta y hay un día a la semana o dos días a la semana a los que salgo en la ruta. Si es un entrenamiento de ruta, está más o menos cuadrado por tiempo, unas tres a cuatro horas, que es una montada larga, más o menos le da a uno como 110, 120 kilómetros. Entonces depende mucho cómo acomodo el entrenamiento, dependiendo también de lo que me manda el entrenador”.

Cuéntenos qué significa estar en un Rally Dakar

“La verdad mucho, para mí el Dakar era un sueño que yo tenía desde pequeño, lo empecé a construir desde el 2014, básicamente, aunque crecí toda mi vida con los posters del Rally Dakar en la oficina de mi papá, en todo lado. Entonces para mí era un sueño cumplido. Y haberlo logrado de esa manera, pues es algo muy grande. Yo creo que logré uno de los objetivos que yo tenía en mi vida, haber terminado de 40 al final de la carrera, que es el mejor resultado para cualquier colombiano que ha ido al Rally Dakar por muchos puestos, y poder haber tenido esa bandera de Colombia en ese podio, pues fue algo muy especial para mí”.

¿Cómo es vivir un Rally Dakar?

“Es un hito en el mundo, es el Rally más grande, más largo y más difícil y más peligroso del mundo. Es una carrera que funciona de una manera gigantesca, todos los días hacemos más o menos, en promedio, más de 520, 530 kilómetros y hay días de más de mil. Son 10, 12, 14 horas encima de la moto, si le va bien. Hay gente que dura 24, hay gente que le toca dormir en el desierto, hay gente que dura en el desierto dos días porque no se quieren retirar. Es una carrera que simplemente está hecha para probar al ser humano que va a correrla. Y solamente acabarla, lo hace a usted pertenecer a un selecto grupo del 0,00001% de las personas que vivimos en este mundo”.

Ahora quiere preparar su segundo rally…

“El segundo Rally lo quiero preparar en muchos aspectos muy parecido al primero. Un proyecto muy robusto, un proyecto muy robusto para las marcas, que las marcas se sientan interesadas. Obviamente, ya con un resultado podemos ir a buscar un resultado diferente. Pero más que solamente buscar un resultado, también es empezar a generar un poco más de esa cultura por el Rally Ride. Colombia es un país que es perfecto para correr en moto, perfecto para montar en bicicleta de montaña”.

¿Qué es lo más difícil del desierto?

“Lo más difícil del desierto es usted encontrar paz mental, encontrar que la cabeza no se vuelva su peor enemigo, sino se vuelva su mejor amigo.Esa es la pelea más grande de toda la carrera”.