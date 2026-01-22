Hora y TV para ver todos los partidos de la Selección Colombia en Copa América de Futsal 2026

La Copa América de Futsal 2026 se llevará a cabo en Paraguay entre el sábado 24 de enero y el domingo primero de febrero con los 10 equipos de la Conmebol, divididos en 2 pentagonales.

La Selección Colombia hace parte del grupo B junto a Brasil, Venezuela, Bolivia y Chile, elencos a los que deberá enfrentar en su orden, mientras que en la zona A estarán Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

La buena noticia para la afición es que todas las contiendas del combinado ‘cafetero’ se podrán ver en territorio colombiano en vivo por televisión y vía web por diferentes señales disponibles para la afición.

El sistema de competencia indica que luego de que se dispute una fase de grupos bajo el sistema de todos contra todos a una sola vuelta, los 2 primeros de cada pentagonal avanzarán a semifinales.



En segunda ronda, el primero del A deberá enfrentar por un cupo en la final al segundo del B, mientras que el primero del B tendrá que chocar con el segundo del A.

Todo el certamen se llevará a cabo en la cancha cubierta del coliseo ‘COP Arena-Óscar Harrison’, de Luque, ciudad aledaña Asunción, capital del país, y sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ente organizador y rector del campeonato.



Hora y TV para ver a la Selección Colombia en Copa América de Futsal 2026

Todos los encuentros de la escuadra ‘cafetera’ se podrán seguir en vivo mediante las señales del Canal Caracol HD2, por Golcaracol.com y por la aplicación Ditu.

Acá, la programación:

⦁ Brasil vs. Colombia- Fecha: sábado 24 de enero

- Hora: 12:00 p. m. (de Colombia)

- TV: Caracol HD2, Golcaracol.com y Ditu

⦁ Colombia vs. Venezuela- Fecha: domingo 25 de enero

- Hora: 10:00 a. m. (de Colombia)

- TV: Caracol HD2, Golcaracol.com y Ditu

⦁ Colombia vs. Bolivia- Fecha: lunes 26 de enero

- Hora: 10:00 a. m. (de Colombia)

- TV: Caracol HD2, Golcaracol.com y Ditu

⦁ Chile vs. Colombia- Fecha: jueves 29 de enero

- Hora: 10:00 a. m. (de Colombia)

- TV: Caracol HD2, Golcaracol.com y Ditu

Las instancias siguientes se desarrollarán de la siguiente manera:

⦁ Semifinales: sábado 31 de enero

- Primero del A vs. Segundo del B

- Primero del B vs. Segundo del A

⦁ Final: domingo 1 de febrero

- Partido entre ganadores de cada semifinal