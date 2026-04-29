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Gol Caracol  / Más Deportes  / Impresionante actuación de Jeison López en Panamericano de Pesas; triple récord mundial y ganó oro

Impresionante actuación de Jeison López en Panamericano de Pesas; triple récord mundial y ganó oro

Jeison López es foco de atención este miércoles, luego de una brillante actuación en Panamá, en la que mostró todo su potencial. Ahora, apunta al Mundial de China de este año.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Jeison López, pesista colombiano.
Jeison López, pesista colombiano.
Foto: Ministerio del Deporte

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