Impresionante actuación de Jeison López en Panamericano de Pesas; triple récord mundial y ganó oro

El levantamiento de pesas colombiano continúa consolidándose como una disciplina relevante en el ambiente del deporte nacional. En el marco del Campeonato Panamericano de 2026 celebrado en Panamá, la delegación tricolor no solo reafirmó su estatus como potencia continental, sino que fue testigo de una de las gestas más impresionantes en la historia de la halterofilia moderna.

El gran protagonista de la jornada fue, sin lugar a dudas, Jeison López. El pesista vallecaucano elevó el listón de la excelencia deportiva al firmar una actuación que ya se cataloga como legendaria.

López, compitiendo en la categoría de los 88 kilogramos, demostró una superioridad técnica y física que dejó boquiabiertos a los asistentes y jueces. Su camino a la gloria se dividió en dos momentos de pura potencia:

El Arranque: Con una técnica pulida y una fuerza explosiva, Jeison inició su camino levantando 181 kilogramos. Esta marca no solo lo puso a la cabeza de la competencia, sino que sentó las bases para lo que sería un día de récords.



El Envión: El momento cumbre llegó en la modalidad de dos tiempos. Con una determinación de hierro, el colombiano registró 216 kilogramos, una cifra que desafía los límites humanos para su peso corporal.

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Dato Clave: Al sumar ambas modalidades, Jeison López no solo se llevó el oro panamericano, sino que selló un triple récord mundial (Arranque, Envión y Total Olímpico), consolidándose como el rival a batir de cara a las próximas citas internacionales.

Tras tan brillante actuación, para López lo que viene es continuar con su plan de preparación y poner la mira en el Mundial de China, que se tiene previsto para el mes de octubre o noviembre, en donde se tienen grandes expectativas, teniendo en cuenta esa memorable actuación en Panamá.