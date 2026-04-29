Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

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La segunda etapa del Tour de Romandía 2026, prevista para este jueves, exigirá al pelotón recorrer 173,1 kilómetros entre las localidades de Rue y Vucherens, en un circuito repleto de colinas y con tres ascensos a Vuillens, de tercera categoría (3,1 kilómetros al 5,4 %).
Inmenso favorito para la victoria en esta prueba, el esloveno Tadej Pogacar se impuso ya este miércoles en la primera etapa del Tour de Romandía y se vistió con el maillot amarillo de líder.
Sexto en el prólogo del martes, Pogacar ni siquiera esperó a las etapas montañosas para pasar al ataque: en cuatro vueltas a un circuito alrededor de Martigny, con una subida destacada a Ovronnaz y un total de 171,2 km, el esloveno se llevó la victoria al esprint en un grupo de cuatro corredores.
Como estaba previsto, Pogacar atacó en la última subida a Ovronnaz (8,9 km al 9,8% de media), pero le siguieron el alemán Florian Lipowitz, el francés Lenny Martinez y el noruego Jorgen Nordhagen.
Tras un descenso muy técnico y 20 km de llano, los cuatro se plantaron en la última recta, donde Nordhagen fue el primero en lanzar el esprint y lo pagó con el cuarto puesto, por detrás de Pogacar, Lipowitz y Martinez.
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En la general, Pogacar aventaja en 7 segundos a Lipowitz y en 16 a Martinez.
Fecha: jueves 30 de abril.
Hora: 6:20 a.m. (hora Colombia)
Transmisión: TIZ.