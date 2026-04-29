Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

La segunda etapa del Tour de Romandía 2026, prevista para este jueves, exigirá al pelotón recorrer 173,1 kilómetros entre las localidades de Rue y Vucherens, en un circuito repleto de colinas y con tres ascensos a Vuillens, de tercera categoría (3,1 kilómetros al 5,4 %).



Perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de Romandía 2026

Perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de Romandía 2026. Procycling Stats.

¿Quién ganó la etapa 1del Tour de Romandía 2026?

Inmenso favorito para la victoria en esta prueba, el esloveno Tadej Pogacar se impuso ya este miércoles en la primera etapa del Tour de Romandía y se vistió con el maillot amarillo de líder.

Sexto en el prólogo del martes, Pogacar ni siquiera esperó a las etapas montañosas para pasar al ataque: en cuatro vueltas a un circuito alrededor de Martigny, con una subida destacada a Ovronnaz y un total de 171,2 km, el esloveno se llevó la victoria al esprint en un grupo de cuatro corredores.

Como estaba previsto, Pogacar atacó en la última subida a Ovronnaz (8,9 km al 9,8% de media), pero le siguieron el alemán Florian Lipowitz, el francés Lenny Martinez y el noruego Jorgen Nordhagen.



Tras un descenso muy técnico y 20 km de llano, los cuatro se plantaron en la última recta, donde Nordhagen fue el primero en lanzar el esprint y lo pagó con el cuarto puesto, por detrás de Pogacar, Lipowitz y Martinez.

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En la general, Pogacar aventaja en 7 segundos a Lipowitz y en 16 a Martinez.



Hora y dónde ver la etapa 2 del Tour de Romandía 2026

Fecha: jueves 30 de abril.

Hora: 6:20 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: TIZ.