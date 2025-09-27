Síguenos en::
Más Deportes  / Impresionante caída en MotoGP: sufrió una fractura y fue trasladado al hospital

Impresionante caída en MotoGP: sufrió una fractura y fue trasladado al hospital

Cuando recién empezaba la carrera en Japón, en una nueva jornada de MotoGP, se presentó este fuerte accidente y ya se conoció un parte médico oficial del piloto.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2025
Jorge Martín sufrió un fuerte accidente en carrera de MotoGP, en Japón
Jorge Martín sufrió un fuerte accidente en carrera de MotoGP, en Japón
AFP

