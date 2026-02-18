Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026; un perro lobo irrumpió en la prueba de esquí

Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026; un perro lobo irrumpió en la prueba de esquí

La competencia de esquí de fondo por equipos se vio interrumpida por la presencia un perro lobo que se metió a la pista e intentó perseguir a los atletas.

Por: EFE
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Perro lobo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026.
Perro lobo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026.
Captura de pantalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad