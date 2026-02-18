El riesgo de James Rodríguez, a días de la primera fecha en la MLS con Minnesota United

James Rodríguez tiene a la expectativa al mundo de la MLS para saber cuándo será su debut con el Minnesota United, en medio de la espera también que tiene él de recibir sus papeles de trabajo y comenzar a trabajar en el día a día y aparecer en los partidos con su equipo.

Por ese motivo en Estados Unidos salió información sobre la fecha tentativa en la que podría jugar el mediocampista colombiano, pero de igual manera hay noticia en cuanto a su visa para comenzar su labor en el fútbol norteamericano, en lo que será una experiencia más en el balompié del exterior.



Lo último sobre la visa de trabajo de James Rodríguez.

El periodista Andy Greder se pronunció en su cuenta de 'X' señalando las novedades de varios jugadores que estaban a la espera de poder recibir el permiso del gobierno para estar a las órdenes de sus equipos, y ahí fue cuando nombraron brevemente el caso del futbolista cucuteño.

"Minnesota United: El atacante Tomás Chancalay recibió su Tarjeta Verde de EE. UU. y regresó a entrenar en Blaine el martes, lo que podría preparar su debut contra Austin. El defensa Jefferson Díaz sigue ausente, trabajando en su tarjeta verde. James Rodríguez y Mauricio González aún necesitan visas de trabajo", informó el citado comunicador a través de sus redes sociales.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación en Minnesota United FC Getty Images

Con esa noticia confirmada, el también periodista Felipe Cárdenas se animó a puntualizar cuándo sería el debut de James Rodríguez en la MLS, con el primer partido de la temporada descartado, por el poco tiempo que hay para que entrene y esté en la sintonía del equipo.



"Una expectativa razonable en mi opinión con respecto a James Rodríguez es que se perderá el juego de este fin de semana en Austin y apuntará al partido inaugural de local de Minnesota contra Cincinnati el 28 de febrero para su debut", detalló en su cuenta de 'X' el comunicador de 'The Athletic', quien además recientemente logró una exclusiva con el '10' de la Selección Colombia, quien le contó sobre sus expectativas en la llegada a la MLS.

A reasonable expectation IMO re: James Rodríguez is that he’ll miss this weekend’s game in Austin and target Minnesota’s home opener vs Cincinnati on Feb. 28 for his debut. https://t.co/1yVA6JCWk2 — Felipe Cárdenas (@FelipeCar) February 17, 2026

Publicidad

El Minnesota United será el equipo número 12 de Rodríguez Rubio a nivel internacional, tras sus pasos por Banfield (Argentina), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España); Bayern Múnich (Alemania); Everton (Inglaterra); Al Rayyan (Qatar); Olympiacos (Grecia); Sao Paulo (Brasil); Rayo Vallecano (España), y recientemente en el León (México).

A pesar de algunos acercamientos con Junior y Millonarios, en el fútbol colombiano solamente ha vestido la camiseta del Envigado, donde debutó como profesional antes de dar el salto al exterior, para forjar una exitosa carrera.