Juegos Panamericanos de Lima 2027 sufren aplazamiento; hay nueva fecha

La edición 20 de los Juegos Panamericanos 2027 se iba a llevar a cabo en Lima entre el 16 de julio y el primero de agosto. Sin embargo, el viernes 30 de enero de 2026 se informó que las fechas serán otras.

Así lo manifestó la Organización Deportiva Panamericana, mas conocida como Panam Sports, que en un comunicado de prensa oficial apuntó que el cambio obedece a una decisión de su Comité Ejecutivo en consenso con el comité organizador local por el "nutrido calendario de eventos deportivos internacionales en 2027"

En consecuencia, los organizadores de los Panamericanos optaron por mover su certamen para que este no sea opacado, tenga una difusión adecuada, audiencia masiva y óptima atención por parte de las autoridades deportivas de cada país participante.



¿Cuál es la nueva fecha de los Juegos Panamericanos 2027?

Según el texto difundido por Panam Sports, el aplazamiento será de “una semana a lo originalmente establecido”. Es decir, las justas ahora se desarrollarán entre el jueves 23 julio, día de la ceremonia inaugural, y el sábado 8 agosto, cuando se llevará a cabo la gala de clausura.

Los Juegos de Lima 2027 reunirán a cerca de 7.000 deportistas de 41 países en la cita clasificatoria más importante para los Olímpicos de Los Ángeles 2028.



En el caso de Colombia, la delegación tricolor asiste con el objetivo de superar el sexto puesto en el medallero general de la versión anterior, desarrollada en Santiago de Chile, donde el recaudo fue de 29 medallas de oro, 38 de playa y 34 de bronces, para un total de 101.

𝗥𝘂𝗺𝗯𝗼 𝗮 𝗟𝗶𝗺𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟳 🇵🇪

En una decisión adoptada por @PanamSports y el Comité Organizador, se estableció que los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto, es decir, una semana después de la fecha originalmente prevista. pic.twitter.com/tO3CjABij7 — Lima 2027 (@Lima2027Juegos) January 30, 2026