"Camilo Vargas ayudó bastante en el empate de Atlas con Toluca; llegará bien a Selección Colombia"

Uno de los jugadores de Selección Colombia, que dirige Néstor Lorenzo y que viene en buen momento es el arquero Camilo Vargas, quien hace un par de día se erigió como la figura de Atlas, que empató 1-1 en su visita al Toluca, en duelo de la fecha once de la Liga de México.

En las redes sociales circularon en las últimas horas videos de algunas atajadas del guardameta bogotano, que voló para impedir la caída de valla y ahí llegaron elogios y comentarios positivos de los seguidores del equipo de Guadalajara.

Este lunes, en Gol Caracol consultamos la opinión con respecto al momento de Vargas Gil al periodista Juan Manuel Figueroa, del sitio web 'Mediotiempo.com', quien repasó su presente deportivo, en una semana en la que se espera en nuestro país la convocatoria del profesor Lorenzo para los partidos de fogueo frente a Croacia y Francia, del 26 y 29 de marzo próximos, respectivamente.

"Camilo Vargas viene haciendo un gran torneo clausura con Atlas. El arquero de Colombia anda muy por encima en su nivel, cada vez el rendimiento de Camilo es superlativo acá. Atlas tiene una nómina corta y contra Toluca, Camilo se aventó unas tres buenas atajadas, que llevaban etiqueta de gol de Toluca. El equipo sacó un punto importante en un momento complicado y seguro que va a llegar en un gran momento para lo que viene con la Selección Colombia", explicó Figueroa inicialmente, dejando entrever que el futbolista surgido en Santa Fe pasa por un excepcional momento en su club.



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El comunicador mexicano fue más allá y redondeó aún más su idea. "Lo que hizo Camilo fueron tres buenas atajadas, una de ellas con mucho peligro. Los de Atlas se enfrentaron al delantero goleador del fútbol mexicano, que es Paolinho y Camilo se supo manejar muy bien. Dos, de las tres posibilidades de Toluca, fueron muy complicadas. Él ayuda mucho al Atlas, porque ese partido lo pudo haber perdido. La defensa de Atlas ha empezado a tener solidez y Camilo es pieza fundamental para poder mantener la meta sin gol en contra", elogió Figueroa.

Camilo Vargas, gran ausente en convocatoria de la Selección Colombia. Foto: Atlas FC.

Atlas ahora deberá enfrentar el próximo sábado 21 de marzo al Querétaro y esa será una nueva buena opción para que Camilo Vargas siga mostrando su valor, en un equipo en el que es uno de los más admirados por la afición.

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