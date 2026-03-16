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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Camilo Vargas ayudó bastante en el empate de Atlas con Toluca; llegará bien a Selección Colombia"

"Camilo Vargas ayudó bastante en el empate de Atlas con Toluca; llegará bien a Selección Colombia"

Camilo Vargas fue elegido como el jugador del partido entre Atlas y Toluca, que terminó 1-1 el fin de semana anterior, y en México se hablan bellezas del guardameta bogotano.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas, en un partido de la Liga MX
Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas, en un partido de la Liga MX
AFP

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