Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, con Luis Javier Suárez

Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, con Luis Javier Suárez

Después de haber perdido 3-0, Sporting Lisboa va por la remontada, mientras que los noruegos quieren seguir siendo la revelación de esta Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, contra Bodo Glimt, por Champions League
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, contra Bodo Glimt, por Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad