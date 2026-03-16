Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, con Luis Javier Suárez

En la primavera fría de 1997, la ciudad de Trondheim se agarró al Rosenborg como a una ilusión inesperada cuando el Juventus llegó para disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones. Aquella noche señaló el techo europeo del fútbol noruego, aún intacto. Veintiocho años después, otra ciudad del norte se asoma a la historia: el Bodo/Glimt está a un paso de igualar aquella gesta si elimina al Sporting en el José Alvalade.

Ese Rosenborg histórico fue un equipo construido con paciencia, identidad y una fe obstinada en el juego colectivo que se atrevió a presionar a gigantes del continente que vivían en otra dimensión económica. Los registros del equipo que entonces dirigía Nils Arne Eggen guarda algunas similitudes con el Bodo/Glimt: ambos entraron a través de las grietas por las que en ocasiones se cuelan los improbables.

Casi tres décadas después, Noruega vuelve a mirar hacia el horizonte con esperanza. El Bodo/Glimt es el heredero espiritual de aquel milagro y está a noventa minutos de tocar un techo que parecía definitivo. El 3-0 del choque de ida alimenta el sueño de un club que quiere poner el contador a cero y eliminar el recuerdo nostálgico del Rosenborg.

Las leyendas de aquel Rosenborg, ahora antiguos veteranos, se rinden a la trayectoria del Bodo/Glimt. Alguno, como Jahn Ivar 'Mini' Jakobsen, que jugó los dos partidos ante el Juventus, fue contundente cuando el Bodo ganó al Inter en Italia en la vuelta de dieciseisavos: "Lo que ha logrado el Bodo/Glimt hasta ahora supera con creces lo que nosotros conseguimos", según declaró al diario noruego Verdens Gang.



¿Por qué ha superado el Bodo/Glimt al Rosenborg sin haber asegurado todavía los cuartos de final? 'Mini' Jakobsen razonó su teoría: "Ganábamos un partido importante de vez en cuando. Un año le ganamos al Dortmund, otro al Real Madrid. Pero el Glimt gana partido tras partido en la misma temporada. Lo más difícil en el fútbol es repetir buenas actuaciones y el Glimt lo consigue".

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Esa es la realidad. Aquel Rosenborg era un clásico para el Real Madrid en la fase de grupos. Se enfrentó hasta en seis ocasiones al conjunto blanco en la liguilla entre 1997 y 2005. Perdió todos los partidos salvo uno, el de la temporada 1997/98, en la que el equipo entonces dirigido por Jupp Heynckes, camino de la octava Copa de Europa, fue derrotado 2-0.



¿A qué hora es Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, por Champions League?

Día: martes 17 de marzo.

Hora: 12:45 p.m. (Colombia).

Estadio: Jose Alvalade.

Jornada: vuelta de octavos de final.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.