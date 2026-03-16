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Gol Caracol  / Más Deportes  / Venezuela vs. Estados Unidos, EN VIVO; hora y dónde ver la final del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela vs. Estados Unidos, EN VIVO; hora y dónde ver la final del Clásico Mundial de Béisbol

Todo está listo para conocer al nuevo campeón del Clásico Mundial de Béisbol, en un juego que promete emociones y se disputa este martes 17 de marzo.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Venezuela y Estados Unidos juegan la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Venezuela y Estados Unidos juegan la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Getty Images

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