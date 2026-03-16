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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El reto a la mamá de Jáminton Campaz en la TV argentina; en Rosario Central gozan con el colombiano

El reto a la mamá de Jáminton Campaz en la TV argentina; en Rosario Central gozan con el colombiano

Jáminton Campaz fue figura en el más reciente triunfo de Rosario Central sobre Banfield gracias a un golazo de cabeza y en los medios lo destacaron por eso, además por el festejo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Jaminton Campaz, delantero colombiano de Rosario Central, en un partido de la Liga Argentina
Jaminton Campaz, delantero colombiano de Rosario Central, en un partido de la Liga Argentina
Getty Images

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