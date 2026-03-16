El reto a la mamá de Jáminton Campaz en la TV argentina; en Rosario Central gozan con el colombiano

Jáminton Campaz dijo presente en Rosario Central, en el triunfo 2-1 sobre Banfield y por esa razón ocupó espacios en los medios, dando de qué hablar por su espectacular gol de cabeza y también por una particular celebración, con baile, en la que mostró todo su ritmo y sabor. Pero además de eso, de igual manera se dio otro ingrediente adicional, ya que el colombiano tuvo en las tribunas del estadio Gigante de Arroyito a su señora madre y a otros seres queridos, que lo llenaron de motivación.

Al ver las reacciones posteriores a ese duelo contra el 'taladro', en 'Espn' ubicaron a la salida del escenario deportivo a Betsabé, la progenitora del habilidoso extremo.

"Yo dije, ya va a hacer el gol, el nombre del señor. Y ya cuando mire esa pelota, la hizo de cabeza, lo que hice fue darle gracias al señor", explicó inicialmente Betsabé.

A paso seguido, el periodista le preguntó por el baile y por la posibilidad de que la señora imitara el festejo del popular 'Bicho', quien es querido entre los seguidores del conjunto rosarino. "Ya no, ya no (bailo)", explicó la mujer dejando escapar una sonrisa.



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"Estoy contento, estaban en la tribuna mi mamá, mi hermano, mi tía, eso es muy importante", manifestó Campaz con cierta emoción.



¿Jaminton Campaz, a la Selección Colombia?

Mientras tanto, en 'Telefé Rosario' le dedicaron un espacio al gol, al festejo y también dejaron en punta una información. "Qué nochecita se mandó Jáminton Campaz y bailó, el tema se llama Chévere y es de Ryan Castro. Lo están siguiendo de la Selección Colombia, se vino el mundial", dijeron inicialmente los periodistas.

Junto a esto, también apuntaron que "esos bailes de Campaz se han viralizado, recuerdo uno que hizo junto a Russo, que en paz descanse, en el tiempo en el que Rosario salió campeón. Baila chévere Campaz y trajo ese tema a Argentina".

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Esa buena actuación del extremo tumaqueño llegó precisamente en la semana en la que se espera que el profesor Néstor Lorenzo, DT del seleccionado colombiano, destape el listado de convocados para los partidos frente a Croacia y Francia, del 26 y 29 de marzo próximos, respectivamente.