Venezuela clasificó a la final del Clásico Mundial de Béisbol: derrotó 4-2 a Italia

Venezuela derrotó este lunes 4x2 a la invicta Italia en Miami y se clasificó a su primera final del Clásico Mundial de béisbol, donde le espera un duelo de alta tensión ante el anfitrión, Estados Unidos.

La Vinotinto, que estuvo dos carreras abajo hasta la cuarta entrada, recortó distancia con un jonrón de Eugenio Suárez y culminó la remontada con tres anotaciones seguidas en el séptimo inning que desataron el júbilo de los 35.000 hinchas presentes en el loanDepot Park, en Miami.

Venezuela juega con Italia por un cupo a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Getty Images

Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará el martes en la final al Team USA, en el contexto de las tensas relaciones entre ambos gobiernos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.