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Gol Caracol  / Más Deportes  / Venezuela clasificó a la final del Clásico Mundial de Béisbol: derrotó 4-2 a Italia

Venezuela clasificó a la final del Clásico Mundial de Béisbol: derrotó 4-2 a Italia

En una apasionante semifinal, donde los italianos, en gran parte del juego, estuvieron arriba, el equipo venezolano lo dio vuelta y sueña con el título del Clásico Mundial de Béisbol.

Por: AFP
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Venezuela celebra su clasificación a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Venezuela celebra su clasificación a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Getty Images

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