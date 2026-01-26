Síguenos en:
Gol Caracol  / Más Deportes  / Natalia Linares, ‘Deportista del Año Acord Bogotá 2025’; Santa Fe también ganó premio

Natalia Linares, ‘Deportista del Año Acord Bogotá 2025’; Santa Fe también ganó premio

La medallista de bronce en salto largo durante el pasado Mundial de Atletismo de Tokio, Japón, se quedó con la máxima distinción, mientras que el equipo ‘cardenal’ recibió otro trofeo.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de ene, 2026
Natalia Linares y Santa Fe, ganadores 'Deportista del Año Acord Bogotá 2025'.jpg
Natalia Linares, deportista del año Acord Bogotá 2025, y Santa Fe, equipo del año.
Fotos: COC y @SantaFe.

