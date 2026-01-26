Natalia Linares, ‘Deportista del Año Acord Bogotá 2025’; Santa Fe también ganó premio

La Asociación de Periodistas Deportivos de Bogotá (Acord Bogotá) galardonó a los mejores atletas, entrenadores, equipos y dirigentes de la temporada 2025 en ceremonia desarrollada en la capital de la República, donde se dieron cita dichas personalidades.

En el sistema paralímpico, Natalia Linares se quedó con el ‘Chibcha de oro’, mientras que completaron el podio la patinadora de carreras Gabriela Isabela Rueda y la boxeadora Valeria Arboleda.

A su vez, en la modalidad paralímpica el primer lugar fue para Daniela Colmenares Peñaloza, oro en lanzamiento de bala en los Juegos Sordolímpicos de Tokio y número uno del escalafón internacional.

Entre tanto, el trofeo de mejor equipo del año fue para Independiente Santa Fe, reciente campeón de la Superliga de Colombia, por su título en la Liga Betplay 2025-I.



En total, fueron 22 premios entre los que también se destacaron los de las promesas deportivas, vida y obra de un periodista, entre otros.



Ganadores, ‘Deportista del Año Acord Bogotá 2025’

⦁ Deportista del año convencional

- Chibcha de oro: Natalia Carolina Linares (Atletismo)

- Chibcha de plata: Gabriela Isabel Rueda (patinaje)

- Chibcha de bronce: Valeria Arboleda (boxeo)

⦁ Deportista del año paralímpico

- Chibcha de oro: Daniela Colmenares Peñaloza (atletismo, sordomudos)

- Chibcha de plata: Diego Germán Dueñas (paracycling)

- Chibcha de bronce: Sara del Pilar Vargas (paranatación)

⦁ Equipo del año

- Independiente Santa Fe

⦁ Promesa deportiva paralímpica

- Gabriela Oviedo Rueda (paranatación)

⦁ Promesa deportiva convencional

- María Valeria Hernández (ciclismo)

⦁ Entrenador paralímpico del año

- Édgar Alexánder Pinzón y Ómar Felipe Rodríguez (tenis en silla de ruedas)

⦁ Entrenador convencional del año

- Martín Suárez (atletismo)

⦁ Deportista profesional del año

- María Angélica Bernal (tenis en silla de ruedas)

⦁ Entidad deportiva del año

- Liga Atletismo de Bogotá

⦁ Reconocimiento al esfuerzo deportivo

- Miguel Ángel Rodríguez (squash)

⦁ Vida de excelencia deportiva

- Alexander Brand (boxeo)

⦁ Reconocimientos especiales

- Selección femenina sub-12 de fútbol sala

- Patricia Duque (ministra del Deporte)

- Jorge Chaparro Echeverry (presidente, Liga de Fútbol de Bogotá)

- Vigor, la fuerza de los eventos: 20 años construyendo país a través del deporte.

⦁ Vida y obra de un periodista

- Antono Andraus Burgos

- Guillermo Díaz Salamanca

- Héctor Palau Saldarriaga

- Óscar Munévar Forero

