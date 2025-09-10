¿Kylian Mbappé, sin Balón de Oro? Real Madrid sabotearía nuevamente la ceremonia

La entrega del Balón de Oro, el premio más prestigioso del mundo en cuanto a fútbol se refiere, tendría un nuevo boicot por parte del Real Madrid de España, elenco que en 2024 optó por no asistir a la gala por su desacuerdo con el ganador de esa edición.

La escuadra ‘merengue’ no compartió la decisión del año pasado, cuando el galardón fue para Rodrigo ‘Rodri’ Hernández, volante español del Manchester City de Inglaterra, y no para su delantero brasileño Vinícius Junior, que quedó segundó.

En consecuencia, nadie reclamó el Trofeo Johan Cruyff, asignado al mejor técnico, que en esa edición le correspondió al estratega italiano Carlo Ancelotti, timonel ‘madridista’ en ese entonces y hoy con la Selección Brasil.

Frente a semejante desplante, directivos de la revista gala France Football, organizadora de los premios, adelantaron gestiones para que algo así no volviera a suceder. Sin embargo, la historia se repetiría otra vez.



Real Madrid haría nuevo desplante al Balón de Oro, ¿por Mbappé?

Según filtró el diario Marca de España, los dirigentes del elenco ‘merengue’ determinaron no participar en la ceremonia de 2025, pese a las múltiples nominaciones que tiene en las diferentes categorías para la presente versión.

Los blancos tienen en la lista de finalistas a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Junior, mientras que en la división de mejor arquero aparece como aspirante a ganar el belga Thibaut Courtois. Además, la escocesa Caroline Weir es una de las opcionadas para quedarse con Balón de Oro Femenino, mientras que en las divisiones juveniles son candidatos al Trofeo Kopa la colombiana Linda Caicedo y el neerlandés Dean Huijsen.

Pese a ello, los mandamases del Real optarían por no ir, lo que haría presumir que el ganador de este año no sería Mbappé, carta con la que aspiraban a quedarse con la estatuilla principal.

En ese sentido, Marca detalló que los encuentros entre las partes no arrojaron los resultados deseados: “Una delegación de France Football viajó a Madrid para buscar un entendimiento de cara a la próxima gala, pero las reuniones no terminaron con éxito”.

En consecuencia, se abren las especulaciones que apuntan al también francés Ousmane Dembelé, delantero del PSG de su país, como el más seguro ganador del Balón de Oro 2025, pues tiene en su palmarés de la temporada 2024-2025 el título de Champions League, la Supercopa de Europa, el subtítulo del Mundial de Clubes, así como las conquistas de Liga, Copa y Supercopa de Francia.