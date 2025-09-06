¿Qué jugador debería recibir el Balón de Oro? Rodri, actual ganador, dejó dos nombres

El centrocampista español Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, afirmó este sábado que los jugadores del París Saint-Germain Ousmane Dembélé y Vitinha, campeones de Europa, "merecen" sucederle en el palmarés del premio individual.

"Por simpatía, me encantaría que el ganador fuera Lamine (Yamal) o Pedri, pero si nos basamos en el mérito deportivo y la temporada realizada, Ousmane (Dembélé) o Vitinha lo merecen", declaró Rodri en una conferencia de prensa este sábado, en la víspera del segundo partido de clasificación para el Mundial 2026 de la Roja contra Turquía.

"Es difícil juzgar, porque obviamente tengo preferencias por mis compañeros. Pero también debo decir que el París Saint-Germain ha sido el mejor equipo de la temporada, así que sería complicado no otorgárselo a un jugador de ese equipo. También me alegro por Luis (Enrique, técnico) y Fabián (Ruiz)", añadió.

Nueve jugadores del París SG, autor de un cuádruple histórico (Liga de Campeones, campeonato de Francia, Copa de Francia y Supercopa), figuran en la lista de los 30 nominados para el Balón de Oro, cuyo ganador se conocerá en París el 22 de septiembre.

Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024. FRANCK FIFE/AFP.

Dembélé, principal favorito junto al prodigio del Barcelona Lamine Yamal, está acompañado por sus compañeros Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz y Gianluigi Donnarumma, fichado por el Manchester City.