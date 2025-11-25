Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Maratón de Cali anuncia atletas de más de 30 países; nuevamente será clasificatoria a Boston

Maratón de Cali anuncia atletas de más de 30 países; nuevamente será clasificatoria a Boston

Se trata de una de las competencias de 42 kilómetros con mayor participación internacional de Colombia y con una de las bolsas de premios más altas del país.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Maratón de Cali 2026 tendrá atletas de más de 30 países.jpg
Maratón de Cali 2026 se disputará en 2 días con diferentes distancias.
Foto: MC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad