“Michael Schumacher ya no está en cama”; revelan mejoría que el expiloto habría tenido

Michael Schumacher, exautomovilista alemán que se impuso en 7 temporadas de la F1, sufrió delicadas afectaciones en la cabeza por un golpe mientras esquiaba en diciembre de 2013, cuando disfrutaba de un periodo de vacaciones con su familia en los Alpes franceses.

Desde entonces se ha desconocido su situación debido a que sus seres queridos optaron por no emitir información ni imágenes del hombre de 57 años de edad, motivo por el que han surgido todo tipo de especulaciones y todo tipo de versiones acerca de su salud.

Sin embargo, Jonathan McEvoy, periodista del diario británico Daily Mail, aseguró que se acercó al lugar de residencia del germano en Las Brisas, sector de la isla española de Mallorca donde es cuidado 24 horas al día por un equipo médico especializado y por sus familiares.

El informador aseveró que pudo evidenciar que el ídolo alemán ha tenido notables avances en su proceso de rehabilitación y que tiene cierta movilidad.



“Michael Schumacher ya no está postrado en cama”.

El reportero hizo la revelación en un informe titulado: “Viajé a la mansión de Michael Schumacher: estos son los nuevos detalles que descubrí”.



En el informe, señaló que “la leyenda de la F1 está en silla de ruedas y puede moverse por su propiedad de Mallorca y en su residencia de Gland, a orillas del lago de Ginebra, en Suiza”.

En ese sentido, agregó que Corinna Betsch, esposa de Schumacher, está a cargo de los cuidados con un “equipo de enfermeras y terapeutas que mantienen una vigilancia de 24 horas”.

Además, desmintió las hipótesis sobre un posible pseudocoma que solo le permitía mover los párpados, por lo cual dio tranquilidad a los seguidores del popular ‘Schumi’.

Resta esperar si continúa la mejoría física y si en algún momento podrá volver a ser visto en público.

Schumacher se impuso en la Fórmula 1 durante los años 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, número de coronas que solo ha podido ser igualado por el británico Lewis Halmiton, que tomó su trono como rey de la categoría al acumular éxitos en las temporadas 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.