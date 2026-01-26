Síguenos en:
Más Deportes  / "Michael Schumacher ya no está en cama"; revelan mejoría que el expiloto habría tenido

“Michael Schumacher ya no está en cama”; revelan mejoría que el expiloto habría tenido

El 7 veces campeón de la Fórmula 1 estaría teniendo notables avances en su estado de salud luego de su grave accidente, aseguró un reciente informe de prensa.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de ene, 2026
Michael Schumacher, exautomovilista alemán, accidentado en 2023.jpg
Michael Schumacher, excampeón de Fórmula 1 accidentado en 2013.
Foto: AFP.

