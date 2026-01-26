Super Bowl 2026: fecha, hora y TV para ver en vivo New England Patriots vs. Seattle Seahawks

El Super Bowl LX, como se le denomina al encuentro en el que se conocerá al campeón de la temporada 2026, mediará a New England Patriots con Seattle Seahawks en el campo neutral del Levi's Stadium, en Santa Clara, California.

En gran atractivo para Colombia pasa por la presencia de Christian González, esquinero de los Patriots que nació en Texas, pero de padre colombiano y madre puertorriqueña, por lo que se le considera como carta latina en dicha final.

Además, los ojos del mundo no solo estarán puestos en el desarrollo de la contienda, también llama la atención el espectáculo que rodea al evento con los esperados comerciales que se suelen estrenar a lo largo de la transmisión y las diferentes presentaciones musicales que amenizan el duelo.

La legendaria banda de rock estadounidense Green Day será la encargada de subir el telón, mientras que Bad Bunny, reguetonero de Puerto Rico, será el protagonista del ‘show’ del medio tiempo, acto por el cual Donald Trump, presidente de EE. UU. y hombre enemistado con el artista ‘boricua’, afirmó que no asistiría al mismo.



Los Patriots llegaron a esta instancia luego de vencer 10-7 a Denver Broncos en la final de la Liga Americana, mientas que Seahawks hizo lo propio tras dejar en el camino 31-27 a Los Angeles Rams en la final de la Liga Nacional.

Por otra parte, los Patriots buscan su séptima corona en Super Bowl para convertirse así en el elenco más veces campeón de este evento, pues actualmente comparten el liderato con Pittsburgh Steelers. Entre tanto, la escuadra de Seahawks quiere su segundo trofeo.



Super Bowl 2026: hora y TV para ver el partido en vivo en Colombia

El juego se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, de Santa Clara, California, a partir de las 6:30 de la tarde (hora colombiana) y se podrá ver por la señal de ESPN.

⦁ Datos del partido:

- Super Bowl LX (2026): New England Patriots vs. Seattle Seahawks

- Fecha: domingo 8 de febrero de 2026

- Hora: 6:30 p. m. (de Colombia)

- TV: ESPN

- Estadio: Levi’s Stadium, de Santa Clara (California)

