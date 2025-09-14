Natalia Linares, la décima medalla de Colombia en la historia de los Mundiales de Atletismo

La colombiana Natalia Linares logró la medalla de bronce en salto de longitud en los Mundiales de atletismo de Tokio con 6,92 metros, marca personal, en una final que dominó la estadounidense Tara Davis-Woodhall (7,13), oro, por delante de la alemana Malaika Mihambo (6,99), plata.

Linares, de 22 años, logró la medalla de bronce con 6,92 metros y completó una temporada exitosa en la que también se llevó el triunfo en los Campeonatos Sudamericanos en Argentina.

"Sabía que si igualaba o mejoraba mi mejor marca personal podría competir por las medallas. Tenía mucha confianza en todo el trabajo duro que habíamos hecho para llegar a esto. Caterine Ibargüen me abrió las puertas al atletismo, ella es mi ídolo. Hemos llorado y sufrido a lo largo de los años, y ahora estamos de celebración", dijo Linares en conferencia de prensa.

Natalia Linares, atleta colombiana, celebra su medalla de bronce en el Mundial de Atletismo AFP

Esta es la décima medalla de Colombia en unos Mundiales de atletismo, que se resumen en cuatro oros, tres platas y tres bronces.

Los oros de Eider Arévalo (20 km marcha. Londres 2017), Caterine Ibargüen (triple salto. Moscú 2013 y Pekín 2015) y Luis Fernando López (20 km marcha. Daegu 2011); las platas de Flor Denis Ruiz (jabalina. Budapest 2023), Anthony Zambrano (400 metros. Doha 2019), Caterina Ibargüen (triple salto. Londres 2017) y los bronces de Natalia Linares (longitud. Tokio 2025), Caterine Ibargüen (triple salto. Doha 2019 y Daegü 2011).