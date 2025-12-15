"Sebastián Guzmán se creyó lo que dijo su DT, que era Busquets"; polémica antes de Tolima vs. Junior

La victoria abultada de Junior 3-0 contra Deportes Tolima en el duelo de ida de la final de la Liga BetPlay 2025-II sigue siendo tema de conversación. El cuadro 'tiburón' arrancó el partido de gran manera, anotando los tres goles en el primer tiempo, obra de José Enamorado en dos ocasiones y Brayan Castrillón.

En el programa 'Jugada Maestra' de la app Ditu, se discutió las razones de la victoria del equipo barranquillero y del mal juego del 'vinotinto y oro'. Inicialmente, Néstor Peluffo mencionó: "Yo no sé si Tolima cambió o fue que jugó muy mal, porque Junior fue el mismo el mismo equipo, con el mismo entusiasmo de ir, de buscar el arco rival, de buscar lo más rápido posible, lo que pasa es que ellos sí sabían lo que era Enamorado, lo que pasa es que como equipo Tolima no funcionó en ningún momento y en el segundo tiempo menos, tuvo un partido de muy bajo nivel. Sin embargo, dentro de ese bajo nivel Tolima llegó cuatro veces, Junior tuvo cinco metió tres, Tolima tuvo cuatro no metió ninguna. Junior hizo lo que le gusta su técnico, lo que le llama jugar bien, atacar con entusiasmo, ir, buscar el resultado, con algunos problemas defensivos en el juego, fue lo mismo que hace Junior."

En esa misma línea, Javier Hernández Bonnet señaló al DT del 'pijao' de ser uno de los principales responsables de la caída de su equipo. "Esto es una lección para el técnico del Deportes Tolima, alguna experiencia le tiene que quedar de que las finales se juegan a 180 minutos este tipo de finales del campeonato colombiano, y en ningún momento pensó en un partido de largo aliento, no entendió que este era un partido con más recato, salió con la furia. Está cargado de su espíritu amateur, yo digo que sin calibrar", mencionó nuestro director de Gol Caracol, a lo que le añadió de forma contundente: "Para mí fue suicida lo que hizo Lucas González en la ciudad de Barranquilla".



Junior vs. Tolima COLPRENSA.

Otro de los puntos de conversación fue la expulsión del volante del visitante, Sebastián Guzmán, en el segundo tiempo. Para Peluffo, el volante hace rato venía bajando en su nivel. "Muy raro que cuando el técnico le dijo que era Busquets ese muchacho perdió el puesto, Guzmán en un momento se creyó mucho lo que le dijo el técnico, pero si usted se pone los partidos de él a partir del elogio, si entregaba 10 pelotas entregaba seis mal casi siempre. Teo es un tipo muy vivo, quién sabe qué le habrá dicho ese hombre que no estaba en ese momento para otra cosa que devolverle un cabezazo", sentenció el panelista del programa.

El juego de vuelta por el título de la Liga BetPlay 2025-II se disputará este martes a partir de las 7:30 de la noche y podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias en el duelo, en el portal web de Gol Caracol.