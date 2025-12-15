Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  /  "Juan Cabal es un caballo, puede correr 100 metros 20 veces, eso es un talento"

"Juan Cabal es un caballo, puede correr 100 metros 20 veces, eso es un talento"

El colombiano fue figura en el último partido de la Juventus frente al Bolonia, tras anotar el gol del triunfo de su equipo, por lo que recibió elogios por su desempeño con la ‘vecchia signora’.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Juan Cabal, autor de un gol con Juventus frente a Bolonia
Juan Cabal, autor de un gol con Juventus frente a Bolonia
Foto: X/@juventusfcen

Publicidad

Publicidad

Publicidad