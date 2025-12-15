"Juan Cabal es un caballo, puede correr 100 metros 20 veces, eso es un talento"

Este domingo en una jornada de Serie A, el defensor colombiano Juan Cabal se convirtió en el protagonista inesperado de la Juventus, no solo por asegurar tres puntos vitales, sino por las particulares declaraciones de su entrenador, Luciano Spalletti. Tras la ajustada victoria 1-0 frente al Bolonia en condición de visitante, el técnico italiano ofreció una rueda de prensa donde se refirió al lateral 'cafetero'.

La entrada de Cabal al terreno de juego cambió el partido. Apenas tres minutos después de ingresar, el colombiano conectó un cabezazo certero que rompió el empate y selló el marcador a favor de la 'vecchia signora'. Este tanto permitió al conjunto de Turín alcanzar los 26 puntos, manteniéndose al acecho de los puestos de Champions League y reafirmando la importancia del colombiano en el equipo.

El DT italiano aprovechó la actuación del colombiano para alabarlo por su condición física. "Cabal debe aprender a controlar sus emociones. Es un caballo", sentenció Spalletti, refiriéndose a la inagotable capacidad atlética del defensor. "Tiene piernas y fuerza, corre 100 metros a toda velocidad sin parar. Eso también es talento, puede correr 100 metros 20 veces", añadió, destacando una virtud que, bien canalizada, puede ser devastadora para los rivales.

No obstante, el elogio vino acompañado de una advertencia clara: la potencia sin control es insuficiente en la élite del fútbol. El técnico subrayó que Cabal debe aprender a gestionar sus emociones y a ser más paciente. Para él, el desgaste físico del colombiano debe ser inteligente, evitando carreras inútiles por la banda que no aporten al juego colectivo. Esta exigencia responde a actuaciones previas donde el jugador mostró ciertos descuidos tácticos y falta de concentración, lo que le había valido críticas por parte de la afición 'bianconera'.



Juan Cabal, defensor colombiano de Juventus Foto: AFP

El entrenador de 66 años ha adoptado una postura de mentor exigente, admitiendo que ha estado presionando a Cabal para que recupere su mejor versión tras una racha de problemas físicos. "También es fuerte por arriba y no tolera el uno contra uno. Además, en los partidos que ha jugado hasta ahora, ha sido demasiado descuidado para su nivel. Por eso lo he estado molestando", mencionó. Para el adiestrador del conjunto de Turín el colombiano es principalmente un lateral de corte defensivo, aunque valora su polivalencia para actuar como central, gracias a su fortaleza en el juego aéreo y su agresividad en los duelos individuales.

Para Juan David Cabal, este gol y la confianza, aunque exigente, de su técnico llegan en un momento crucial. Con la regularidad como objetivo inmediato, el colombiano busca consolidarse en el once titular de Juventus y enviar un mensaje claro a Néstor Lorenzo de cara a la conformación de la nómina de la Selección Colombia para el Mundial de 2026.