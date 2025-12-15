Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jorge Mendes ya le tiene listo equipo a Samy Merheg y en Europa se ilusionan; "es prometedor"

Jorge Mendes ya le tiene listo equipo a Samy Merheg y en Europa se ilusionan; "es prometedor"

El joven delantero, de 19 años, que defiende los colores de la selección del Líbano, dejó las filas del Deportivo Pereira y continuaría su carrera en uno de los equipos más populares del Viejo Continente.

Por: Javier García
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Samy Merheg, exjugador del Deportivo Pereira
Samy Merheg, exjugador del Deportivo Pereira
@samy.merheg/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad