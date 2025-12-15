Jorge Mendes ya le tiene listo equipo a Samy Merheg y en Europa se ilusionan; "es prometedor"

El Deportivo Pereira atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, luego de perder el reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte debido al incumplimiento en el pago de salarios a sus jugadores. Esta delicada situación institucional no solo ha golpeado lo deportivo, sino que también provocó la salida de varios referentes del plantel, afectando de manera directa el proyecto del ‘grande matecaña’.

Entre los futbolistas que decidieron dar un paso al costado se encuentra Samy Merheg, delantero colombo-libanés que era considerado una de las principales promesas del club. A sus 19 años, el risaraldense optó por rescindir su vínculo ante la incertidumbre económica, decisión que podría marcar un punto de inflexión en su carrera, ya que su futuro inmediato estaría en el fútbol europeo.

El atacante ha despertado interés fuera del país gracias a su proyección, potencia física y capacidad goleadora, características que no pasaron desapercibidas para clubes del exterior. En medio del panorama adverso que vive Pereira, la salida de Merheg se perfila como una oportunidad para relanzar su carrera en un contexto más estable y competitivo.



¿En qué equipo jugará Samy Merheg?

Samy Merheg, exjugador del Deportivo Pereira @samy.merheg/Instagram

En las últimas horas tomó fuerza la versión de que Samy Merheg tendría todo encaminado para continuar su carrera en el Viejo Continente, específicamente en Portugal. Según medios lusos, el delantero estaría cerca de vincularse al Sporting de Braga, uno de los clubes que mejor trabaja el desarrollo de jóvenes talentos en Europa, gracias a la intermediación de su representante, el reconocido agente Jorge Mendes.



“Según O JOGO, Samy Merheg, quien ha sonado como posible fichaje por el Braga, es un firme candidato para firmar un contrato a largo plazo y jugar en varios equipos, desde el filial hasta la sub-23. Si su fichaje por Europa se concreta y reside en Portugal, no sería descabellado que encajara en los planes inmediatos de Carlos Vicens”, señaló 'O JOGO'.

Y añadió: "Sin contrato y ya representado por Jorge Mendes, tiene el camino libre hacia el Minho. Luis Fernando Suárez, su entrenador en 2024, pinta el panorama. Posible primer fichaje del equipo del Minho, llegará procedente de Colombia, siendo internacional absoluto con el Líbano. Tiene tan solo 19 años, pero ya cuenta con un prometedor historial goleador jugando en el Deportivo Pereira2.

La estrategia del club luso apuntaría a un proceso progresivo de adaptación, permitiéndole al colombo-libanés sumar minutos y experiencia antes de dar el salto al primer equipo, una ruta habitual para jóvenes promesas en el fútbol portugués.



Números de Samy Merheg

Con la camiseta del Deportivo Pereira, Samy Merheg disputó un total de 34 partidos en todas las competiciones, en los que registró ocho goles y tres asistencias, números que reflejan su aporte ofensivo y su crecimiento constante. Estas estadísticas, sumadas a su juventud y proyección internacional, explican por qué su nombre empieza a sonar con fuerza en el mercado europeo y por qué su posible llegada al Braga genera expectativa.