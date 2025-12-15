"Junior es un equipo que ha tenido suerte, eso hace que tengan mucha confianza"

Deportes Tolima sufrió un duro revés en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay II-2025, tras caer 3-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla frente a un implacable Junior, que fue eficaz gracias al doblete de José Enamorado y otro tanto de Bryan Castrillón.

Este resultado significó un fuerte golpe para los dirigidos por Lucas González, que durante los cuadrangulares semifinales cumplieron una destacada actuación al ganar su grupo con autoridad, pero quedaron en deuda en los primeros minutos de la final del fútbol colombiano.

A la abultada derrota en la capital del Atlántico se sumó la baja sensible de Sebastián Guzmán, quien vio la tarjeta roja luego de propinarle un cabezazo a Teófilo Gutiérrez al minuto 66 del compromiso, dejando al ‘vinotinto y oro’ en desventaja para el duelo de vuelta.



“Hay que hacer dos goles lo más rápido posible”

Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Junior, por la final de Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

A pesar de la caída, en suelo tolimense se respira optimismo, ya que confían en que su equipo puede dar la pelea e igualar la serie para mantener viva la ilusión de bordar la cuarta estrella en su escudo.



En diálogo con Gol Caracol, el exjugador del Deportes Tolima, Kilian Virviescas, palpitó el encuentro de vuelta que se disputará este martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

“La ilusión está, son 90 minutos donde hay que ser muy intensos con una mentalidad de salir a hacer dos goles lo más rápido posible porque eso va a generar que el grupo se llene de confianza y que la gente también apoye para que no llegue un momento que comiencen a molestarte”, señaló Virviescas, quien jugó en el Tolima entre 2008 y 2009.

Y añadió: “Hay confianza en cuanto lo que se ha hecho durante el transcurso del año. Esperemos que el día del partido los muchachos estén en óptimas condiciones mentales, sobre todo, porque pues física sabemos que a esta altura del torneo es difícil, pero sí, sobre todo que la emoción esté alta para que para que puedan tener un gran partido”.

Deportes Tolima, finalista de la Liga BetPlay 2025-II Foto: Tolima Oficial

Sobre el equipo dirigido por Alfredo Arias, Kilian Virviescas no le restó méritos a los ‘tiburones’, aunque aseguró que han contado con fortuna frente a algunos rivales en los cuadrangulares semifinales.

“Junior tiene un gran equipo, tiene jugadores de muy buen nombre, un técnico que si lo mira pues siempre está ahí peleando en los primeros puestos y ha estado peleando finales. Más, sin embargo, yo pienso que ha tenido suerte, ha tenido suerte en los partidos con América, sobre todo en Barranquilla tuvo suerte y eso ha hecho que estén con mucha confianza, obviamente, no podemos dejar de respetar y de admirar el trabajo que se ha hecho por parte del cuerpo técnico y que tiene jugadores que marcan la diferencia individualmente y eso en un equipo o en estas instancias es fundamental”.

Deportes Tolima deberá ganar por tres goles de diferencia para forzar la definición en la tanda de penaltis o imponerse por cuatro tantos para coronarse campeón del fútbol colombiano.