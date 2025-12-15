Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Exjugador del Real Madrid, nuevo compañero de Lionel Messi en Inter Miami

Exjugador del Real Madrid, nuevo compañero de Lionel Messi en Inter Miami

El Inter Miami anunció el fichaje de un exfutbolista del Real Madrid, quien llega para reemplazar a Jordi Alba y firmó contrato hasta 2027. ¿Tendrá buena conexión con Lionel Messi?

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Lionel Messi se coronó campeón de la MLS con Inter Miami.
Lionel Messi se coronó campeón de la MLS con Inter Miami.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad