Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Pasto 2-0 América de Cali

Este lunes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios volvió a celebrar esta vez por la Liga BetPlay I-2026. El triunfo fue sobre el Cúcuta Deportivo por la fecha 10 del fútbol profesional colombiano.

Los 'embajadores' festejaron gracias a un golazo de Rodrigo Contreras a los 56 minutos. Rodrigo Ureña envió la pelota al área y el argentino la controló y sacó un remate de media volea letal. El segundo tanto fue obra de Beckham David Castro al 86' luego de un gran pase filtrado de Carlos Darwin Quintero.

A primera hora, Llaneros superó 2-0 a Jaguares, en partido adelantado por la jornada 16 de la Liga. Los de la Media Colombia ganaron con gol de Luis Miranda y autogol de Diego Martínez.

En el turno de la noche, Deportivo Pasto salió con todo y superó 2-0 al América de Cali. Andrey Estupiñán anotó de cabeza a los tres minutos y Santiago Córdoba amplió la ventaja al 45+1' luego de un gran control y un derechazo letal.



Fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Fortaleza 2-1 Jaguares

Llaneros 1-1 Inter de Bogotá

Junior 1-1 Alianza FC

Deportivo Cali 0-2 Once Caldas

Águilas Doradas 1-2 Atlético Nacional

Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo

Deportivo Pasto 2-0 América de Cali

Martes 10 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

Fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Llaneros 2-0 Jaguares

