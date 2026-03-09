Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Pasto 2-0 América de Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Pasto 2-0 América de Cali

En la décima jornada del fútbol colombiano, Millonarios superó a Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto venció al América de Cali. Por la fecha 16, Llaneros le ganó a Jaguares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de mar, 2026
Deportivo Pasto vs. América de Cali - Fecha 10 de la Liga BetPlay I-2026.
América de Cali.

