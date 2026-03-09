Fabián Bustos habló de Falcao García y encendió las alarmas en Millonarios

Millonarios consiguió una importante victoria 2-0 sobre Cúcuta Deportivo por la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2026, en un partido que terminó resolviendo en el segundo tiempo después de una primera mitad en la que el equipo no logró imponer su ritmo habitual. Tras el compromiso disputado en Bogotá, el técnico Fabián Bustos analizó el rendimiento de su equipo y explicó los ajustes que permitieron quedarse con los tres puntos.

El entrenador argentino reconoció que el equipo no comenzó el partido con la intensidad acostumbrada y que el planteamiento del rival influyó en ese desarrollo inicial. Durante la rueda de prensa, Bustos explicó que el tema fue analizado en el descanso y que el equipo logró reaccionar en la segunda parte. En ese sentido señaló: “Hablamos en el entretiempo que no habíamos jugado como en otros partidos; no teníamos la misma intensidad. Nos faltaba chispa y compenetrarnos bien, pero era apenas normal. Primero, porque el rival nos hizo un espejo, cambió su forma de jugar y nos complicó. Y lo segundo es que veníamos de ganar un clásico contra Nacional, y eso implica un desgaste. En la segunda parte mejoramos, tuvimos muchas opciones y se ganó”.

Para Bustos, uno de los factores que influyó en el juego fue la ansiedad ofensiva del equipo, que buscaba conectar rápidamente con sus delanteros. El técnico explicó que en algunos momentos el equipo se precipitó en el juego interior y no logró aprovechar los espacios por las bandas. Sobre ese aspecto comentó: “Estamos muy ansiosos, y eso pasa porque tenemos a dos buenos delanteros como Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, y son como dos imanes. Queremos pasarles rápidamente la pelota para que abran el partido. Estábamos pecando de ir muy rápido por el centro; no estábamos desbordando. Ya en la segunda parte Contreras anota, abre el partido y quizás pudimos haberlo ganado por más goles”.

Otro de los temas que abordó el entrenador fue la situación física de Radamel Falcao García, quien no estuvo disponible para este compromiso. Bustos explicó que el delantero ha venido realizando un gran esfuerzo para mantenerse competitivo, aunque actualmente atraviesa una molestia muscular que obligó a darle descanso. Al referirse al tema indicó: “A Falcao García lo necesitamos y, si estuviera bien, seguramente estaría. Tanto él como Rodrigo salieron lesionados contra Llaneros e hicieron un esfuerzo enorme para poder estar contra Millonarios el miércoles pasado. Con ese profesionalismo que tiene Falcao, se esforzó mucho y se resintió un poco, pero no es una lesión. Seguramente estará seis o siete días por fuera y lo tendremos de vuelta. Hay unas imágenes y se muestra que tuvo una pequeña distensión”.



Finalmente, el técnico también valoró el trabajo del rival, que en varios momentos logró incomodar a su equipo y manejar la pelota en el primer tiempo. Sobre ese análisis concluyó: “Por lo que se hizo en el segundo tiempo sí debimos marcar más goles, pero en la primera parte el rival nos complicó. Ellos tienen un entrenador de experiencia e incluso nos tuvieron la pelota en momentos importantes”.