Rodrigo Contreras; "no importa el gol que sea, quiero cosas grupales con Millonarios"

La noche en Bogotá tuvo un nombre propio: Rodrigo Contreras. El delantero argentino volvió a ser determinante en la victoria 2-0 de Millonarios sobre el Cúcuta Deportivo, consolidando un idilio con la hinchada que parece no tener techo. Tras el pitazo final, entre aplausos y cánticos, el atacante compartió sus sensaciones sobre su racha goleadora y su compromiso con la camiseta azul, en la rueda de prensa.

Contreras no solo anota goles comunes; se ha convertido en un especialista de lo extraordinario. Luego de su reciente exhibición en la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional, donde sorprendió a David Ospina con un remate desde la mitad de la cancha, el argentino explicó la mística detrás de sus anotaciones:

"Lo que uno es como delantero es visualizar, atraer esas cosas; cuando lo piensa, se da. Contra Llaneros lo intenté y en Medellín empecé a ver a Ospina afuera, era enganchar a un lado y rematar. Ese gol va a quedar marcado para siempre", recordó con emoción.

Rodrigo Contreras en Millonarios vs. Cúcuta Deportivo. COLPRENSA.

A pesar de la espectacularidad de sus jugadas individuales, Rodrigo mantiene el foco en lo colectivo: "Hoy pude pararla y definir; pero sea el gol que sea, no quiero cosas individuales, quiero cosas grupales. Mientras sume para mi equipo, es lo importante".



El partido contra el Cúcuta no empezó de la mejor manera para el ariete, quien confesó haber tenido pasajes de imprecisión antes de reencontrarse con la red. Sin embargo, su filosofía de juego le permitió mantenerse en pie:

Sobre su rendimiento: "Hoy estaba un poco errático, llegó el gol y pude mejorar".

Su promesa a la hinchada: "Puedo jugar bien o mal, pero la actitud nunca la voy a negociar".

El momento más emotivo de la noche llegó cuando la tribuna de El Campín coreó unánimemente su nombre. Para Contreras, este reconocimiento es el combustible para seguir trabajando por un largo tiempo en la capital colombiana.

"Es un orgullo y un honor. Estoy muy feliz en este club y ojalá que sea por muchos años. Que hoy coreen mi nombre es un orgullo; yo solo trato de hacer mi trabajo y ser el mismo jugador que va a darlo todo", finalizó el naciente ídolo de los 'embajadores'.

