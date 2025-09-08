Publicidad

Récord en 21k de la Carrera de la Mujer Colombia 2025; ganadora tumbó marca de 2023

La competencia más grande en su estilo de Latinoamérica tuvo a más de 21.000 competidores en las calles de Bogotá afrontando 4 distancias: 21, 15, 10 y 5 kilómetros.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 08, 2025 05:57 p. m.
Sonia Catalina López, ganadora de la Carrera de la Mujer Colombia 2025 con récord.jpg
Sonia Catalina López, ganadora de la Carrera de la Mujer 2025 con récord
Foto: @carreramujercol.