Récord en 21k de la Carrera de la Mujer Colombia 2025; ganadora tumbó marca de 2023

Un total de 17.192 mujeres y aproximadamente 4.000 hombres hicieron parte de la Carrera de la Mujer 2025, evento que nació en 2007 y que se ha consolidado como uno de los más importantes del calendario nacional.

El certamen tuvo trazados competitivos de 21k y 10k, en los que tomó la partida lo mejor del lote de élite nacional. Entre tanto, los trayectos de 5k y 15k fueron de carácter recreativo.

En la distancia de 10 kilómetros, Muriel Coneo y Shellcy Sarmiento picaron en punta desde el kilómetro 6. Sarmiento, de la Liga del Valle, atacó y sacó unos metros considerables con relación a su rival, pero fue la experimentada Coneo, recordista nacional de 1.500 y 5.000 metros, quien en el remate y por un segundo de ventaja repitió el título que había conseguido en 2022.

Por su parte, la distancia de 21 kilómetros tuvo un reñido duelo entre la boyacense Leidy Lozano y la cundinamarquesa Sonia Catalina López, paridad que se rompió a falta de 800 metros para la meta, cuando López, que venía de imponerse en la Carrera Los Libertadores de Duitama, lanzó un fuerte arrancón para adjudicarse la victoria con una hora, 16 minutos y 55 segundos. Segunda fue Lozano, que arribó 6 segundos después.



Récord en los 21k de la Carrera de la Mujer Colombia 2025

La nueva marca no solo fue de participación, sino de tiempo, pues Sonia Catalina López, de Chía, instaló su nombre en el cuadro de honor de la competencia al ser la primera atleta en cubrir los 21 kilómetros de la carrera por debajo de los 17 minutos.

Publicidad

López rompió un récord que databa de 2023, cuando la bogotana Angie Orjuela había impuesto un tiempo de una hora, 17 minutos y 1 segundo.

En consecuencia, la vencedora no solo se llevó el premio de 4 millones de pesos que había para el primer lugar, también accedió al incentivo de 11 millones de pesos que había para la mujer que hiciera los 21k en menos de una hora, 17 minutos y 30 segundos.

Publicidad

Resultados, Carrera de la Mujer 2025

⦁ 21 kilómetros

1. Sonia Catalina López (Chía): 1:16:55

2. Leidy Lozano (Porvenir): 1:17:02

3. María Fernanda Montoya (Porvenir): 1:21:08

⦁ 10 kilómetros

1. Muriel Conejo (Antioquia): 36:52

2. Shellcy Sarmiento (Porvenir): 36:53

3. Lineida Mateus Rojas (Santander): 38:25