RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Más Deportes  / Viene la gala 'Deportista del Año de Acord Bogotá 2025'; premios serán en diferentes categorías

Viene la gala ‘Deportista del Año de Acord Bogotá 2025’; premios serán en diferentes categorías

La Asociación Colombiana de Periodistas y Locutores Deportivos de la capital colombiana dio detalles de la entrega de los tradicionales galardones.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de ene, 2026
Gala 'Deportista del Acord Bogotá 2025' tiene fecha definida.jpg
La gala 'Deportista del Acord Bogotá 2025' será el 26 de enero de 2026.
Foto: Acord Bogotá.

