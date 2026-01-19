Viene la gala ‘Deportista del Año de Acord Bogotá 2025’; premios serán en diferentes categorías

La ceremonia de los premios ‘Deportista del Año Acord Bogotá 2025’ se llevará a cabo el lunes 26 de enero de 2026, día en el que se reunirán los mejores atletas y entrenadores de la capital de la República a partir de las 11:30 de la mañana para la ceremonia en la que se entrega anualmente la reconocida estatuilla del ‘Chibcha de Oro’ en las modalidades paralímpica y tradicional.

Las exaltaciones corresponden al desempeño, compromiso y logros obtenidos en el transcurso de la temporada 2025, tanto en ámbito nacional como internacional, de los deportistas bogotanos juveniles, mayores y profesionales, en ambas ramas.

Pero los homenajes no solo serán para atletas y entrenadores, ya que también habrá una categoría especial de vida y obra para distinguir a maestros del periodismo deportivo de la ciudad.



‘Deportista del Año de Acord Bogotá 2025’, categorías

Estás serán todas las distinciones de la gala:

⦁ Deportista convencional del año

⦁ Deportista paralímpico del año

⦁ Entrenador convencional del año

⦁ Entrenador paralímpico del año

⦁ Premio a la excelencia deportiva

⦁ Deportista profesional del año

⦁ Mejor liga de Bogotá

⦁ Mejor evento deportivo de Bogotá

⦁ Equipo del año

⦁ Promesa deportiva del año

⦁ Revelación del año

⦁ Vida y obra de un periodista

El acto de reconocimiento a los deportistas de la capital del país, que cumple 26 años, siempre ha sido reconocido como el que representa al sector periodístico de la capital del país, reunido en Acord Bogotá.