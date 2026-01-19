Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Novak Djokovic sigue haciendo historia; igualó dos récords de Roger Federer en Abierto de Australia

Novak Djokovic sigue haciendo historia; igualó dos récords de Roger Federer en Abierto de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic debutó con triunfo en el Abierto de Australia 2026, alcanzando una importante marca de Roger Federer. ¡Va por más registros!

Por: EFE
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Novak Djokovic, tenista serbio.
Novak Djokovic, tenista serbio.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad