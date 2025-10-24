Massimiliano Allegri acusó a productor de contenido para adultos: revelaron detalles

La Fiscalía de Turín acusó al famoso abogado, youtuber y productor pornográfico italiano Andrea Diprè de haber violado la privacidad de Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, al haber filtrado en 2023 su número de teléfono durante un directo en TikTok.

Diprè, durante su aparición en la mencionada red social, llamó a Allegri haciéndose pasar por un abogado del Fiorentina, pero durante la conexión dejó el teléfono del técnico visible durante unos segundos.

En aquel momento, Allegri era entrenador del Juventus Turín y se rumoreaba la cesión del serbio Dusan Vlahovic a la 'Fiore'. De ahí nació el intento de broma de Diprè, quien asegura que lo sucedido no fue intencionado.

Allegri, que se vio obligado a cambiar de número por la cantidad de llamadas y mensajes que recibió en las horas posteriores, presentó una querella que derivó en un proceso judicial que debió empezar esta semana, pero que se retrasó hasta principios de 2026 por un problema de notificaciones.



Las defensas de ambas partes, según apuntan medios locales, trabajan en un acuerdo de indemnización favorable al actual técnico del Milan.