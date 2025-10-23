América vs. Junior, EN VIVO; hora y dónde ver en TV EN VIVO el partido de Liga BetPlay

América de Cali mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. El conjunto dirigido por David González llega motivado tras su valiosa victoria en el clásico vallecaucano, donde superó 2-0 al Deportivo Cali en Palmaseca con anotaciones de Cristian Barrios y Josen Escobar.

Ese triunfo permitió a los ‘diablos rojos’ escalar posiciones y ubicarse en la décima casilla de la tabla con 20 puntos, quedando a solo dos unidades del octavo lugar. Sin embargo, el margen de error es mínimo: América deberá sumar de a tres en las últimas jornadas si quiere mantener viva la ilusión de estar entre los ocho mejores del campeonato y disputar la fase final del torneo.

El conjunto caleño confía en su buen momento futbolístico y en el respaldo de su afición en el Estadio Pascual Guerrero, donde buscará una victoria clave que lo acerque al objetivo.



Hora y dónde ver EN VIVO, América vs. Junior

América vs. Junior, por la fecha 17 de la Liga BetPlay Colprensa

Por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, América de Cali recibirá a Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero, en un compromiso que promete emociones entre dos equipos con realidades distintas pero con objetivos claros.



El partido se disputará este viernes 24 de octubre, a partir de las 8:10 p. m. (hora colombiana), y se podrá ver EN VIVO a través de la televisión cerrada.

El equipo barranquillero, dirigido por Alfredo Arias, llega en gran forma y con la clasificación a los cuadrangulares ya asegurada. Actualmente, ocupa la tercera posición del campeonato con 31 puntos, los mismos que Medellín y Bucaramanga, con quienes comparte la parte alta de la tabla.

En su más reciente presentación en el torneo local, Junior superó de manera agónica 3-2 al Deportivo Pereira en el estadio Metropolitano. Steven Rodríguez, con un doblete, y Bryan Castrillón fueron los encargados de darle la victoria al cuadro ‘tiburón’, que sigue consolidando su poder ofensivo.



Antecedentes

La última vez que América y Junior se enfrentaron en el Pascual Guerrero fue el 4 de junio de 2025, en un duelo válido por la Liga BetPlay I. En aquella ocasión, los vallecaucanos se impusieron 2-1 con goles de Duván Vergara y Rafael Carrascal, mientras que por el conjunto barranquillero descontó Steven Rodríguez.