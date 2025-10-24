Tragedia en Italia: ciclista falleció, tras haber estado un mes en coma en el hospital

El italiano Kevin Bonaldo, ciclista de 25 años, falleció este viernes después de haber pasado un mes en coma, ingresado en un hospital de Vicenza (norte) debido a un paro cardíaco que sufrió durante la carrera conocida como 'Pequeña Sanremo'.

"Kevin Bonaldo, el atleta de 25 años del 'Sc Padovani Polo Cherry Bank' que había sufrido un ataque el pasado 21 de septiembre al término de la Piccola Sanremo de Sovizzo, falleció esta mañana, tras un mes luchando entre la vida y la muerte en una cama del Hospital San Bortolo de Vicenza", informó el equipo ciclista.

El ciclista, durante esa carrera en la que sufrió el paro, fue atendido por los servicios médicos e ingresó inmediatamente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Bortolo de Vicenza.

En las semanas más recientes, según desveló el equipo, dio señales de recuperación. Sin embargo, en las últimas horas, su estado empeoró y falleció.



"Hemos llevado a Kevin con nosotros en todas las carreras de este final de temporada. Desde el pasado 21 de septiembre comenzó una espera llena de inquietud que, lamentablemente, concluyó con esta trágica noticia. Nos unimos a la familia para hacerles sentir todo nuestro cariño y nuestra solidaridad en este dolor", expresó el presidente del 'Sc Padovani Polo Cherry Bank', Galdino Peruzzo.

Con el equipo italiano firmó un quinto puesto internacional en la cuarta etapa de la Dookoła Mazowsza en Polonia.