Hora y TV para ver a la Selección Colombia Femenina vs. Corea en el Mundial Sub-17; en vivo

La Selección Colombia enfrentará el sábado 25 de octubre a Corea del Sur en duelo entre rivales directos por un cupo en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 que se está disputando en la capital marroquí.

El encuentro hace parte de la última fecha del grupo E, en el que las ‘cafeteras’ son segundas con 3 unidades, detrás de España, que tiene 6, y por encima de Corea y Costa de Marfil, que cierran la tabla con un punto, respectivamente.

Este panorama hace que las tricolores dependan de sí mismas para conseguir la clasificación a los octavos de final, pues avanzan los 2 primeros de cada uno de los 6 cuadrangulares y los 4 mejores terceros.

En consecuencia, Colombia debe ganar para avanzar directamente, mientras que un empate la hará depender del otro choque del grupo, entre España y Costa de Marfil. Pero una derrota la pondría a esperar resultados de otros cuadrangulares.



Por ello, las dirigidas por el entrenador Carlos Paniagua deben hacer valer su superioridad en el campo sobre el elenco asiático, teniendo en cuenta que las ‘cafeteras’ vienen de imponerse 3-0 sobre Costa de Marfil y que a las coreanas las precede una derrota 5-0 frente a España.

Hasta el momento, así marcha el grupo E:

Posiciones:

1. España: 6 puntos (+9: diferencia de gol)

2. Colombia: 3 (-1)

3. Corea del Sur: 1 (-3)

4. Costa de Marfil: 1 (-5)

Última fecha:

- Colombia vs. Corea del Sur

- España vs. Costa de Marfil

Las acciones entre Colombia y Corea se podrán ver en directo por varias señales de televisión abierta y vía web.



Hora y TV para ver Colombia vs. Corea en el Mundial Femenino Sub-17

La contienda tendrá su pitazo inicial a las 8:00 de la mañana en la cancha número 2 de Academia de Fútbol Mohammed VI. El cotejo se podrá observar en vivo por el Canal Caracol HD2, la señal ‘online’ de Gol Caracol y por la aplicación Ditu.

Datos del partido:

Colombia vs. Corea del Sur

Fecha: sábado 25 de octubre

Hora: 8:00 a. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

Así se preparan las suramericanas: