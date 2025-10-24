A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Perú por Liga de Naciones; dónde ver en TV

Este viernes 24 de octubre marca el inicio de un nuevo camino para la Selección Colombia femenina, que debuta en la flamante CONMEBOL Liga de Naciones Femenina enfrentando a la Selección de Perú en el Estadio Atanasio Girardot. Este torneo, que se estrena como el nuevo formato de eliminatorias sudamericanas, entregará dos cupos directos y dos al repechaje para el Mundial de la FIFA Brasil 2027.

Tras el resonante subcampeonato en la pasada Copa América y su destacada participación en el Mundial femenino, las 'superpoderosas' llegan a este primer encuentro con la etiqueta de favoritas en la región. El equipo dirigido por el estratega Ángelo Marsiglia busca consolidar el progreso del fútbol femenino colombiano, que ahora cuenta con una base de jugadoras clave en ligas internacionales.

Sin embargo, el combinado 'cafetero' afronta el debut con sensibles ausencias. La goleadora histórica Catalina Usme no fue convocada por decisión técnica, y la delantera Mayra Ramírez está fuera por lesión. Además, una de las principales figuras, Linda Caicedo, llega al país con una sobrecarga física tras su exigente calendario con el Real Madrid, lo que la pone en duda para ser titular, aunque su presencia en la concentración siempre inyecta energía al grupo.

Por su parte, la Selección de Perú llega al Atanasio Girardot con la esperanza de dar un golpe en la mesa en el inicio de la competencia. Aunque históricamente Colombia ha dominado los enfrentamientos (la 'tricolor' ganó 3-0 en el último cruce por Copa América 2018), el nuevo formato y la ambición de la 'bicolor' hacen que el resultado no se dé por sentado. El conjunto inca sabe que cada punto es vital en el camino hacia la Copa del Mundo y buscará aprovechar cualquier fisura en el esquema local.



La Selección Colombia femenina debutará en Medellín. Foto: FCF.

Publicidad

Para Colombia, obtener una victoria en casa es más que fundamental. Las 'cafeteras' tendrán que esperar hasta la quinta jornada para volver a ser locales, lo que añade presión a este primer encuentro. Medellín se vestirá de amarillo para alentar al equipo en un partido que es clave para empezar con pie derecho la carrera por un cupo mundialista. La afición espera ver un despliegue de talento y garra en el campo, en una noche que promete ser emocionante para el fútbol femenino de nuestro país.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Perú por Liga de Naciones; dónde ver en TV

El encuentro entre la Selección Colombia femenina y la Selección de Perú por la primera fecha de la Liga de Naciones de Conmebol se jugará hoy a las 6:00 de la tarde y podrá verse por la señal principal de Caracol Televisión, Ditu, GolCaracol.com y el canal de YouTube de Gol Caracol. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y otras acciones importantes del partido en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.