Mauricio 'Chicho' Serna sufrió asalto en Argentina; le rompieron los vidrios del carro

Reveladora información llega desde territorio argentino en las últimas horas, donde a un futbolista con reconocido paso por Boca Juniors y la Selección Colombia lo robaron, mientras se encontraba en un restaurante.

El hombre en mención es Mauricio ‘Chicho’ Serna, quien, tras salir del Consejo de Fútbol en el conjunto ‘azul y oro’ debido a los malos resultados; ahora fue hurtado en Argentina.

Según informó ‘El Clarín’, los hechos se presentaron n la noche del pasado miércoles 27 de agosto, cuando el exfutbolista colombiano “estaba reunido en un restaurante con la junta de fútbol del Boca Juniors en Villa La Angostura, localidad de Neuquén, en Argentina”.

Y es que, mientras el ‘Chicho’ Serna asistía a la cita, dejó su automóvil parqueado en el estacionamiento de afuera, donde los vándalos aprovecharon la oportunidad para actuar e ir en busca de su cometido.

Publicidad

“El carro, que fue dejado en calle céntrica, fue afectado por un delincuente que rompió uno de sus virios para acceder a él. En síntesis, se llevó un celular, cadenas de oro y plata, un computador y una maleta. Sin embargo, el ex Selección Colombia no se percató del delito hasta que salió y se encontró con la escena del crimen”, fue la información que llegó desde territorio argentino.