Mbappé: "Si marco más goles que Cristiano o Ronaldo Nazario no significa que sea mas grande"

El francés Kylian Mbappé, autor del doblete con el que el Real Madrid venció al Villarreal (2-1) este sábado 16 de marzo, reconoció que les resultó "difícil" jugar por el cansancio acumulado del partido del miércoles pasado ante el Atlético de Madrid y, sobre todo, por las menos de 72 horas de descanso entre un partido y otro, que criticó el conjunto blanco.

"Un partido muy importante y muy difícil porque el Villarreal es un equipo que juega bien y está arriba en la Liga. Fue muy difícil, pero tuvimos personalidad y ganas de jugar y ganar. Luchamos hasta el final y volvemos con los tres puntos", declaró el número '9' del conjunto 'merengue' en Movistar+.

"Todo el mundo vio el partido contra el Atlético. Mucha intensidad y emoción en 120 minutos. Ya en el calentamiento se vio, hoy (sábado) fue difícil por el cansancio, pero tenemos que respetar el escudo y luchar hasta el final. Hoy dimos todo lo que tenemos y fue suficiente para ganar", completó Mbappé.

Kylian Mbappé fue la gran figura en el triunfo del Real Madrid sobre Villarreal. AFP.

Un Mbappé que con su doblete alcanzó los 31 tantos en su primera temporada en el Real Madrid, superando los 30 de Ronaldo Nazário y a dos de igualar los 33 deCristiano Ronaldo .

"Me siento muy bien. Mi 2025 está yendo muy bien a nivel personal y con el equipo. Mi trabajo es ayudar al equipo a ganar. Los goles son importantes, pero son solo números. Si marco más goles que Cristiano o Ronaldo Nazario no significa que sea mas grande, lo importante es ayudar a ganar títulos; solo merece la pena marcar goles si ganamos la Liga, la Champions y la Copa", aseguró.

Thibaut Courtois también se quejó del poco descanso

"No es normal jugar hoy a las 18:30 tras el desgaste del miércoles. Entiendo que a LaLiga no le gusta poner a los tres grandes a jugar el mismo día, pero es lo que toca. En la Premier sí ponen a los grandes juntos cuando juegan la Champions y no pasa nada. Lo de hoy ha sido una falta de respeto a nosotros. Se podría haber puesto nuestro partido el domingo a las 18:30 antes del Atlético-Barça y no hubiera habido ningún problema. Pero a veces juegan otros intereses y no es fácil", pronunció el arquero en 'Realmadrid TV'.