Memes para Edwin Cardona por fallar 2 penaltis le dan pesado 'récord', distinto al de Palermo

Edwin Cardona se llevó toda la atención del 0-0 entre Atlético Nacional y Sao Paulo de Brasil luego de desperdiciar 2 penas máximas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El encuentro era válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y tuvo al mediocampista paisa como protagonista si se tiene en cuenta que pateó desviadamente un penal en el primer tiempo y que le ajaron otro en el periodo complementario.

En consecuencia, propios y extraños aprovecharon para emitir infinidad de bromas al respecto. De hecho, lo compararon con el argentino Matín Palermo, que en la Copa América de 1999 desperdició 3 penas máximas enfrentando a la Selección Colombia.

Sin embargo, estas no fueron las únicas opciones claras de gol que tuvo la escuadra ‘verdolaga’, ya que también hubo 2 remates contra los palos que hicieron que el marcador no se abriera y que la serie quedara abierta.

Ahora, con este antecedente encima, más los hechos de violencia vistos en las tribunas, los antioqueños deberán afrontar la contienda de vuelta, programada para el martes 19 de agosto en suelo brasileño.

El ganador se deberá medir en cuartos de final con el vencedor de la confrontación que sostienen Peñarol de Uruguay y Racing de Argentina, en cuya ida hubo triunfo 1-0 para el cuadro ‘charrúa’.



Aunque hubo chistes por montón, uno de los comentarios más llamativos fue hecho por un aficionado que apuntó en tono jocoso que “Edwin Cardona quería acabar con el récord de Palermo, pero no pudo”.

Frente dicho apunte hubo uno a modo de respuesta que con el mismo tono de gracia quiso ‘reivindicar’ al mediocampista: “Pero puede quedar en el jugador profesional más gordo que falla dos penales en un partido”.

Lo cierto es que las opciones siguen abiertas para Nacional y para el propio Cardona, que en la segunda contienda tendrá revancha.

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas:

Pero puede quedar en el jugador profesional más gordo que falla dos penales en un partido. — Hans Fanon (@FanonHans) August 13, 2025

Edwin Palermo Cardona https://t.co/suDCgEplA2 — Alexander Forero (@Alex4ero) August 13, 2025

Edwin Cardona entrando al camerino del Sao Paulo. pic.twitter.com/QkQZaPatuE — Gol Garra (@ElGolGarracol) August 13, 2025

Yo dándole like a todos los tweets que se burlan de Edwin Cardona pic.twitter.com/7kef6V7Ti0 — D A L B (@zerep_dalb) August 13, 2025

Edwin Cardona cuando escuchó "penal":pic.twitter.com/KhdOcSWcbJ — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) August 13, 2025