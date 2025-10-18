Selección Colombia Sub-20 vs. Francia, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el juego del Mundial de Chile

Contra Francia, este sábado 18 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, la Selección Colombia Sub-20 buscará la tercera posición en el Campeonato Mundial de la categoría que se desarrolla en Chile.

El equipo francés llega a este partido con un registro de cuatro victorias y dos derrotas. Ubicado en el Grupo E, los europeos vencieron 2 – 1 a Sudáfrica y 6 – 0 a Nueva Caledonia, mientras que cayeron por 3 – 0 ante Estados Unidos.

Avanzando de ronda como uno de los mejores terceros, el equipo francés superó 1 – 0 a Japón en octavos y 2 – 1 a Noruega en cuartos. Este miércoles, los europeos enfrentaron a Marruecos en la semifinal, cayendo desde el punto penal con un resultado de 5 – 4. Cabe resaltar que el delantero del Mónaco Lucas Michel es uno de los goleadores del certamen internacional con cinco anotaciones.

Francia celebra en semifinal del Mundial Sub-20 AFP

El partido entre Colombia y Francia se disputará a partir de las 2:00 de la tarde en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y representará un nuevo capítulo entre los dos equipos, pues se enfrentaron en la edición de Colombia 2011, donde nuestro país triunfó con un 4 – 1 final. El juego será transmitido por Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.



Por otro lado, la participación nacional más destacada fue el tercer lugar en la edición de Emiratos Árabes Unidos 2003. En aquel entonces, Colombia compartió el Grupo D con Japón, Egipto e Inglaterra, finalizando en el segundo lugar tras la victoria (1 – 4) ante los asiáticos y los empates sin goles ante los africanos y europeos.

Con su cupo en el cuadro principal, el equipo nacional enfrentó a la República de Irlanda en los octavos de final, superándolos en el tiempo extra con la anotación de Erwin Carrillo que dejaba el 3 – 2.

En los cuartos de final, Colombia superó 1 – 0 a Emiratos Árabes Unidos y en las semifinales cayó por el mismo resultado ante España. De esta forma, nuestros representantes enfrentaron a Argentina por el tercer lugar y lo consiguieron con el 2 – 1 final, siendo las anotaciones nacionales de Erwin (16) y Jaime Castrillón (62).