Luis Díaz llegó a poner orden en Alemania, con el Bayern Múnich; todo, en tan solo un mes

A última hora, un golazo de falta directa de Dominik Szoboszlai marcó la diferencia a favor del Liverpool contra el Arsenal para quedarse solo al frente de la liga inglesa, en la que el vigente campeón ya marca el ritmo, igual que el París Saint Germain en Francia, el Bayern Múnich en Alemania y el Nápoles en Italia.

En contraste, mientras el Milan y el Manchester United aligeraron las preocupaciones con sus primeras victorias de la temporada, el Manchester City recayó otra vez, derrotado por segunda jornada seguida, por 2-1 por el Brighton, y ante un inicio nunca visto desde 2004-05, menos aún con Pep Guardiola, que ya vivió una situación parecida el pasado curso.

El Liverpool no sólo es el vigente campeón o el favorito, sino también el líder ya de la ‘Premier’ inglesa. En la prueba de fuego contra el más firme aspirante y subcampeón, el Arsenal, soportó una primera parte anodina, dominó la segunda mitad y se apropió del triunfo con un fantástico golpeo de falta directa de Dominik Szoboszlai. La reafirmación del conjunto ‘red’, el único con nueve de nueve en este inicio de curso en Inglaterra.

El Chelsea aparece con siete puntos, de nuevo con Joao Pedro como goleador, con seis tantos en seis encuentros de competición desde su traspaso desde el Brighton por 63,7 millones de euros. Marcó en el triunfo del continuo londinense, por 2-0 frente al Fulham. El pase del 1-0 fue de Enzo Fernández. El campeón del mundo argentino también anotó el 2-0 de penalti en el comienzo del segundo tiempo.

El gol de Eberechi Eze, para Crystal Palace contra Chelsea, fue anulado en la Premier League

Uno más que el Arsenal y que el Tottenham, que perdió el pleno y su primer partido en casa, contra pronóstico, superado por 0-1 por el Bournemouth de Andoni Iraola, con un gol en el minuto 5 de Evanilson. Es su segundo triunfo seguido, como el Everton, que también tiene seis unidades. Viene de menos a más, con Jack Grealish ya con cuatro pases de gol. Los dos últimos fueron este sábado para ganar al Wolwerhampton (2-3).

El Manchester United ya gana. Sufrió, tomó ventaja dos veces en el marcador, igualadas por el Burnley, y venció de forma agónica en el minuto 97, con un penalti polémico, por un agarrón sobre Amad Diallo que empezó fuera y terminó ligeramente dentro, justo cuando se tiró el futbolista. La pena máxima la transformó Bruno Fernandes. Un alivio para los ‘Diablos Rojos’ y para Ruben Amorim, más aún tras el batacazo del miércoles en Grimsby.

Aún no ha ganado el Newcastle, empatado sin goles con el Leeds, ni el Aston Villa de Unai Emery, doblegado por 0-3 en Birmingham por el Crystal Palace, en el que debutó Yeremi Pino.



Derrota del Inter, liderato del Nápoles

Derrotado el Inter por 1-2 contra el Udinese, el Nápoles es el líder. El vigente campeón logró una victoria agónica, en el minuto 95, en el estadio Diego Armando Maradona contra el Cagliari, gracias a un gol de Frank Anguissa (1-0).

El Juventus y el Roma también han ganado los seis puntos. El nuevo proyecto de Gian Piero Gasperini se impuso por 0-1 en Pisa, con un gol del argentino Matías Soule en el segundo tiempo; y la ‘Vecchia Signora’ doblegó al Génova con el 0-1 de Dusan Vlahovic.

Acción de juego entre Cagliari y Nápoli

También el Cremonese aguanta el ritmo de los favoritos. Ganador a última hora contra el Sassuolo (3-2), en el minuto 93, por medio de un penalti tras malgastar antes un 2-0 a su favor, suma también seis puntos.

A centro de Luka Modric, el Milan reaccionó en la segunda jornada. El internacional croata fue el pasador a balón parado del 0-1 anotado de cabeza por Rubén Loftus-Cheek. Un alivio para el equipo ‘rossonero’ más allá de la hora de partido, después de dos goles anulados y la derrota en la primera cita en casa. Christian Pulisic marcó luego el 0-2.



Bayern y Eintracht, al frente de la Bundesliga

El Bayern Múnich marca el paso en Alemania. Goleadores Serge Gnabry, Luis Díaz (el extremo colombiano ha marcado tres tantos en tres encuentros) y Michael Olise, el vigente campeón sufrió después con un 0-3 a su favor, cuando el Ausburgo redujo la diferencia hasta el 2-3 final, que sostiene al grupo de Vincent Kompany en el liderato.

Lo sigue el Eintracht Fráncfort, adversario del Barcelona y del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Este sábado se impuso por 1-3 al Hoffenheim para seguir la estela del Bayern, con los mismos seis puntos. Ritsu Doan, autor de dos goles antes de la media hora, estableció la diferencia. También tiene seis el Colonia, que arrolló al Friburgo (4-1).

El Borussia Dortmund suma cuatro puntos. Empatado en la primera cita por el Sankt Pauli, este domingo goleó al Unión Berlín por 3-0, con dos goles de Serhou Guirassy.

El Bayer Leverkusen, en cambio, sólo ha conseguido un punto. Derrotado en la primera jornada, en la segunda sentía suyo el triunfo, con un 0-2 en el minuto 35 y con un 1-3 en el 64, además en superioridad numérica desde instantes antes, que se quedó en un único punto cuando Karim Coulibaly estableció el 3-3 para el Werder Bremen.

El regreso del derbi de Hamburgo a la Bundesliga, catorce años después, fue territorio del Sankt Pauli, vencedor en el Volksparkstadion de forma irrebatible, por 0-2, con los goles de Adam Dzwigala y Andreas Hountondji. A la hora de partido, el marcador ya estaba sentenciado para el Hamburgo, que resistió ‘sólo’ con el 0-2 en contra. En su último precedente en la máxima categoría, el 16 de febrero de 2011, también ganó el Sankt Pauli.



El PSG toma el liderato

El París Saint-Germain mantiene su rutina de victorias. Frente al Toulouse, con los mismos seis puntos antes del inicio del encuentro, demostró su superioridad. A toda velocidad, con cuatro goles en media hora de Joao Neves (2), Bradley Barcola y Ousmane Dembele. Lucas Chevalier, su portero, luego paró dos penaltis con 1-4 en el marcador.

Después, con el tercer tanto de Neves y otro de Dembele de penalti, pero también con dos goles en contra, la goleada se disparó hasta el 3-6 que sitúa al conjunto de Luis Enrique Martínez al frente de la clasificación. No sólo es el vigente campeón y el único favorito, sino que ya es el líder con tan solo tres jornadas disputadas. Una evidencia.

Ousmane Dembélé y Gonçalo Ramos celebran un gol de PSG contra Tottenham, por la Supercopa de Europa

Sólo lo sigue el Lyon, ganador a última hora contra un Marsella con diez desde la media hora del duelo, con un gol en propia puerta del argentino Leonardo Balerdi. Era el minuto 88. Se queda atrás el Estrasburgo, derrotado 3-2 por el Mónaco.

