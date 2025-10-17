Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay, tras triunfo de Medellín y empate de Santa Fe

Por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Santa Fe visitó a Boyacá Chicó en Tunja, donde ambos equipos empataron 0-0. Con este resultado, los dirigidos por Francisco se mantienen parcialmente dentro del grupo de los ocho, a la espera de los demás resultados de la jornada.

En otro de los encuentros disputados este viernes, Independiente Medellín se impuso 3-1 a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot, con goles de Francisco Fydriszewski, Bryan León y Francisco Chaverra. Por el conjunto visitante descontó Andrés Arroyo.

Medellín vs. Fortaleza, por la fecha 16 de la Liga BetPlay Colprensa

Con la victoria sobre los ‘amix’, el equipo de Alejandro Restrepo selló su clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo.



En el partido que abrió la jornada 16, Unión Magdalena derrotó 3-1 a Envigado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Cristián Iguarán, Jannenson Sarmiento y Ricardo Márquez marcaron para el ‘Ciclón’, mientras que Luis Díaz descontó para los naranjas, que ya están descendidos.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Pos Equipo PJ Pts 1 Medellín 15 30 2 Bucaramanga 15 30 3 Junior 15 28 4 Fortaleza 16 28 5 Atlético Nacional 15 27 6 Tolima 15 23 7 Llaneros 15 22 8 Santa Fe 15 21 9 Deportivo Cali 15 20 10 Alianza 15 20 11 Once Caldas 15 19 12 Deportivo Pereira 15 18 13 Águilas Doradas 15 18 14 Unión Magdalena 16 18 15 América 15 17 16 Millonarios 15 17 17 Envigado 16 16 18 Boyacá Chicó 16 13 19 Pasto 15 12 20 La Equidad 15 11

Partidos de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025

Sábado 18 de octubre



Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional – 2:00 p. m.

Águilas Doradas vs. Alianza – 4:10 p. m.

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira – 6:20 p. m.

Deportivo Cali vs. América de Cali – 8:30 p. m.

Domingo 19 de octubre



Llaneros vs. Once Caldas – 4:10 p. m.

Lunes 20 de octubre



La Equidad vs. Deportes Tolima – 6:00 p. m.

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe – 8:10 p. m. (Aplazado de la fecha 14)

Martes 21 de octubre



Millonarios vs. Atlético Bucaramanga – 6:00 p. m.