Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay, tras triunfo de Medellín y empate de Santa Fe

Por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Santa Fe visitó a Boyacá Chicó en Tunja, donde ambos equipos empataron 0-0. Con este resultado, los dirigidos por Francisco se mantienen parcialmente dentro del grupo de los ocho, a la espera de los demás resultados de la jornada.
En otro de los encuentros disputados este viernes, Independiente Medellín se impuso 3-1 a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot, con goles de Francisco Fydriszewski, Bryan León y Francisco Chaverra. Por el conjunto visitante descontó Andrés Arroyo.
Con la victoria sobre los ‘amix’, el equipo de Alejandro Restrepo selló su clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo.
En el partido que abrió la jornada 16, Unión Magdalena derrotó 3-1 a Envigado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Cristián Iguarán, Jannenson Sarmiento y Ricardo Márquez marcaron para el ‘Ciclón’, mientras que Luis Díaz descontó para los naranjas, que ya están descendidos.
|Pos
|Equipo
|PJ
|Pts
|1
|Medellín
|15
|30
|2
|Bucaramanga
|15
|30
|3
|Junior
|15
|28
|4
|Fortaleza
|16
|28
|5
|Atlético Nacional
|15
|27
|6
|Tolima
|15
|23
|7
|Llaneros
|15
|22
|8
|Santa Fe
|15
|21
|9
|Deportivo Cali
|15
|20
|10
|Alianza
|15
|20
|11
|Once Caldas
|15
|19
|12
|Deportivo Pereira
|15
|18
|13
|Águilas Doradas
|15
|18
|14
|Unión Magdalena
|16
|18
|15
|América
|15
|17
|16
|Millonarios
|15
|17
|17
|Envigado
|16
|16
|18
|Boyacá Chicó
|16
|13
|19
|Pasto
|15
|12
|20
|La Equidad
|15
|11
Sábado 18 de octubre
Domingo 19 de octubre
Lunes 20 de octubre
Martes 21 de octubre
