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Gol Caracol  / Millonarios vs. Sao Paulo, hoy; boletas, logística e hinchada visitante para duelo de Sudamericana

Millonarios vs. Sao Paulo, hoy; boletas, logística e hinchada visitante para duelo de Sudamericana

Millonarios vs. Sao Paulo llama la atención este martes entre los seguidores de los 'embajadores', que esperan una buena presentación de los dirigidos por Fabián Bustos.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Hinchas de Millonarios en el estadio El Campín.
Hinchas de Millonarios en el estadio El Campín.
Foto: Colprensa.

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