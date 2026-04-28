Millonarios vs. Sao Paulo, hoy; boletas, logística e hinchada visitante para duelo de Sudamericana

Millonarios jugará este martes 28 de abril, en la tercera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana 2026, frente a Sao Paulo, de Brasil, un rival con tradición en el fútbol de nuestro continente y que siempre despierta expectativa entre los aficionados y la prensa en nuestro país. Y en ese sentido, hay que decir que el balón rodará en la cancha de El Campín, desde las 7:30 de la noche, con los 'embajadores' con la misión de hacer respetar su estadio y además posicionarse cabeza a cabeza con el cuadro tricolor en la zona.

¿Hay boletas para Millonarios vs. Sao Paulo?

Según la página oficial de Millonarios, aún quedan algunas entradas en tribunas como lateral sur, occidental general norte y sur, oriental norte y sur. Dichas entradas se pueden adquirir entrando al link: https://www.entradasmillonarios.com/event/mfc-vs-sao-paulo--conmebol-sudamericana-2026-boleteria-individual.

Cabe indicar que a última hora se autorizó el ingreso al escenario capitalino de unos 150 seguidores de Sao Paulo, que tendrán un acompañamiento especial de las autoridades.



Las puertas del escenario deportivo se abrirán desde las 4:30 de la tarde y por la gran afluencia de público, se recomienda a los espectadores llegar con tiempo de antelación, portando el QR de su boleta en su teléfono celular. No se permitirá el ingreso de objetos contundentes, ni de armas de fuego o cortopunzantes.

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Qué jugadores convocó Millonarios para enfrentar a Sao Paulo

Arqueros: Diego Novoa y Guillermo De Amores

Defensores: Carlos Sarabia, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Andrés Llinás, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Álex Moreno Paz.

Mediocampistas: Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero, Dewar Victoria, Rodrigo Ureña, Mateo García, Steven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.

Delanteros: Leo Castro, Beckham Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Mosquera y Jorge Cabezas Hurtado.

Las novedades de Sao Paulo para enfrentar a Millonarios

Según la prensa brasileña, el técnico Roger decidió reservar algunos de sus jugadores clave y así se quedaron en Brasil realizando trabajos pensando en el Brasileirao. No viajaron a Bogotá los laterales Lucas Ramon y Enzo Díaz, el defensor central Rafael Tolói, el mediocampista Danielzinho y los atacantes Artur, Luciano y Calleri.

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El probable onceno titular lo integrarían Coronel, Cédric, Alan Franco, Sabino e Nicolas; Luan (Dória), Djhordney e Cauly; Tapia (Tetê), Lucca e André Silva.