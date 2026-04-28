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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Millonaria oferta por Jorge Carrascal; Olympique Marsella hace rato le sigue la pista

Millonaria oferta por Jorge Carrascal; Olympique Marsella hace rato le sigue la pista

Jorge Carrascal ha estado en el radar del Olympique Marsella desde hace un tiempo, y ahora que se viene un nuevo mercado de fichajes, lo quieren tener en sus filas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Jorge Carrascal, volante del Flamengo y de la Selección Colombia.
Jorge Carrascal, volante del Flamengo y de la Selección Colombia.
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