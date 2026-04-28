Millonaria oferta por Jorge Carrascal; Olympique Marsella hace rato le sigue la pista

Desde hace algún tiempo Jorge Carrascal viene siendo el objetivo predilecto del Olympique Marsella. Este 'grande' de la Ligue 1 no para de seguirle los pasos al volante cartagenero que hoy en día milita en el fútbol de Brasil con Flamengo.

'Les Olympiens' intentaron fichar al exRiver Plate en el pasado mercado de pases de invierno, pero en el 'mengao' la negativa fue clara: no venderlo, no traspasarlo, porque es una de las piezas clave del club para defender el título de la Copa Libertadores, pese a que ofrecieron una cantidad cercana a los 18 millones de euros. Ahora, el Marsella podría aumentar significativamente la oferta de cara a la próxima ventana de transferencias.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por un opción de gol errada Getty Images

De esto ya se empieza a hablar en la prensa de Brasil y de la cifra que pagaría 'L'OM' por el centrocampista de la Selección Colombia, que esta campaña ha tenido altibajos en su rendimiento. Con Filipe Luiz, su antiguo entrenador era indiscutible en la titular, pero con Leonardo Jardim ha perdido protagonismo.



A raíz de esto último, en los medios de la nación de la samba afirman que Flamengo podría estar en una encrucijada de aquí a que acabe la temporada, si Carrascal Guardo reacciona y levanta su nivel podría ser versátil en el plantel , pero si no alza su rendimiento allí entraría la posibilidad de la venta y recuperar algo de la inversión de su fichaje.



¿Cuánto ofrece el Olympique Marsella por Jorge Carrascal?

Desde Brasil y Europa coinciden que para el mercado de verano que se aproxima, el Marsella estaría dispuesto a pagar unos 20 millones de euros, más cinco de agregado de la moneda única en bonos.

Publicidad

"El Marsella no suelta la presa sobre #Carrascal. Tras el "no" del Flamengo a la primera oferta de 15M+bonos en enero, el equipo francés prepara el relanzamiento veraniego: listos 20M€ más bonos para llegar a un total de 25M€. Semanas decisivas en camino: la pelota pasa al 'mengao' y a la voluntad del jugador", escribió hace un par de días el comunicador italiano, Marco Mampreso, en su cuenta en 'X'.

De otro lado hay que precisar que el valor de Jorge Andrés Carrascal, según 'Transfermarkt', es de 11 millones de euros.

🚨🚨



Il #Marsiglia non molla la presa su #Carrascal.



Dopo il "no" del #Flamengo alla prima offerta di 15M+bonus a gennaio, la compagine francese prepara il rilancio estivo: pronti 20M€ più bonus per arrivare a un totale di 25M€.



Settimane decisive in arrivo: la palla passa… https://t.co/jh70iCLmni pic.twitter.com/rMSVhde06Q — Marco Mampreso (@MarcoMampreso) April 26, 2026

Publicidad

¿Cuándo juega Jorge Carrascal con Flamengo?

El siguiente reto del oriundo de Cartagena de Indias será este miércoles cuando el 'mengao' visite a Estudiantes de la Plata por el Grupo A de la Copa Libertadores. El balón rodará en el Estadio UNO a las 7:30 de la noche, en horario de Colombia.