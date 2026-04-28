Figura de la Selección de Brasil se pierde del Mundial 2026: sufrió grave lesión y ya fue operado

El brasileño Eder Militao, defensa central del Real Madrid, ha sido operado este martes "con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda", informó el club blanco en un comunicado. El equipo blanco precisa que la operación la ha llevado a cabo el finlandés Lasse Lempainen bajo la supervisión de los servicios médicos del club y comenzará en los próximos días su trabajo de recuperación. Entretanto,el jugador se perdería el Mundial 2026.

El futbolista, de 28 años, tuvo que retirarse del partido ante el Alavés disputado el pasado martes 21 de abril por la jornada 33 de La Liga de España. El jugador del equipo 'merengue' se retiro del campo de juego por unas molestias en el isquio, finalmente ha tenido que operarse en Finlandia con uno de los mejores especialistas del mundo de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Esta es la tercera intervención quirúrgica en cuatro años por la cual ha tenido que pasar el defensa.

Entre tanto, esto se trataría de un nuevo contratiempo de importancia para el internacional brasileño, que se perderá la posibilidad de estar con la selección brasileña que dirige el italiano Carlo Ancelotti, con quien también tuvo la oportunidad de compartir con el Real Madrid cuando el italiano llego hacer DT por segunda vez en la temporada del 2021 a 2025. Además de ello, el brasileño no estaría en el campo de juego tanto para su club como para la selección brasileña. De está manera, el jugador no volverá a la acción hasta la próxima temporada con su equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

Eder Militao, podría llegar a perderse el Mundial 2026 Foto: AFP

El brasileño, que estuvo cerca de cuatro meses de baja por el problema sufrido en diciembre ante el Celta, reapareció el 4 de abril en Mallorca, volvió a lesionarse en la primera mitad del partido frente al Alavés de la trigésima tercera jornada y tuvo que ser reemplazado por el alemán Antonio Rudiger.

