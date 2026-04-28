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Gol Caracol  / Figura de la Selección de Brasil se pierde del Mundial 2026: sufrió grave lesión y ya fue operado

Figura de la Selección de Brasil se pierde del Mundial 2026: sufrió grave lesión y ya fue operado

Otro futbolista de la selección brasileña se queda por fuera de lo que resta de la temporada con su club y se despide del Mundial 2026. ¡Carlo Ancelotti, en problemas!

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Selección de Brasil formada, previo a un duelo clasificatorio.
Selección de Brasil formada, previo a un duelo clasificatorio.
Foto: AFP.

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